https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974971949.html
Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили до декабря
Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили до декабря - РИА Новости, 27.09.2024
Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили до декабря
Срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ продлен до декабря, указано в... РИА Новости, 27.09.2024
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2024-09-27T03:54
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ продлен до декабря, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительно следствия продлен до 18.12.2024 года", - сказано в документах. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
https://ria.ru/20240927/dopros-1974971625.html
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Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили до декабря
Срок предварительного следствия по делу о сухпайках для армии продлен до декабря
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ продлен до декабря, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительно следствия продлен до 18.12.2024 года", - сказано в документах.
Басманный суд Москвы
20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России
. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны РФ Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.