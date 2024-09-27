https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html

Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину

Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину - РИА Новости, 27.09.2024

Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину

Фигурантка дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны Эльвира Смирнова, работавшая в АО "Грязинский пищевой комбинат", признала вину и... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:12

2024-09-27T03:12

2024-09-27T03:20

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москва

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Фигурантка дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны Эльвира Смирнова, работавшая в АО "Грязинский пищевой комбинат", признала вину и заключила досудебное соглашение, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемая и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что (Смирнова - Прим. ред.) признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила… не намерена скрываться или препятствовать производству по делу", — сказано в документах. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как рассказали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.

https://ria.ru/20240918/sukhpayki-1973308928.html

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россия, москва, происшествия