Рейтинг@Mail.ru
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 27.09.2024 (обновлено: 03:20 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину - РИА Новости, 27.09.2024
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину
Фигурантка дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны Эльвира Смирнова, работавшая в АО "Грязинский пищевой комбинат", признала вину и... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:12
2024-09-27T03:20
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962207151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9b77cd3cd175fff98d0d67d31885476.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Фигурантка дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны Эльвира Смирнова, работавшая в АО "Грязинский пищевой комбинат", признала вину и заключила досудебное соглашение, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемая и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что (Смирнова - Прим. ред.) признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила… не намерена скрываться или препятствовать производству по делу", — сказано в документах. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как рассказали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.
https://ria.ru/20240918/sukhpayki-1973308928.html
https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962207151_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c677bfd34407e025d6c0e371c5e5f75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину

Фигурантка дела о сухпайках для армии признала вину и заключила соглашение

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Фигурантка дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны Эльвира Смирнова, работавшая в АО "Грязинский пищевой комбинат", признала вину и заключила досудебное соглашение, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемая и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что (Смирнова - Прим. ред.) признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила… не намерена скрываться или препятствовать производству по делу", — сказано в документах.
суд - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Суд счел законным арест счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках
18 сентября, 04:56
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России.
Как рассказали тогда в суде, заключенные контракты были заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Также сообщалось, что бывший замминистра Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, лоббировал интересы предприятий.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели
1 сентября, 04:02
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала