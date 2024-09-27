https://ria.ru/20240927/sud-1975171129.html

Приговор жительнице Томска, осужденной за госизмену, вступил в силу

Приговор жительнице Томска, осужденной за госизмену, вступил в силу - РИА Новости, 27.09.2024

Приговор жительнице Томска, осужденной за госизмену, вступил в силу

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения обвинительный приговор за государственную измену Татьяне Лалетиной, приговорённой в Томске к... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:53

2024-09-27T19:53

2024-09-27T19:53

происшествия

россия

томск

томский областной суд

вооруженные силы украины

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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения обвинительный приговор за государственную измену Татьяне Лалетиной, приговорённой в Томске к девяти годам колонии, он вступил в силу, сообщает суд. На сайте суда поясняется, что по приговору Томского областного суда от 28 июня Лалетина осуждена по статье 275 УК РФ (государственная измена) с применением правил статьи 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год. "Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, рассмотрев 27 сентября 2024 года уголовное дело, оснований для смягчения назначенного Лалетиной Т.В. наказания не нашла, оставив приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что, таким образом, приговор вступил в законную силу. В апелляционном суде пояснили, что сторона защиты в апелляционных жалобах, не оспаривая доказанность вины осужденной и правильность квалификации ее действий, ставила вопрос о смягчении назначенного наказания. Согласно приговору, гражданка России Лалетина совершила государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству "путем перечисления денежных средств организациям, осуществляющим их сбор с целью дальнейшего приобретения обмундирования, экипировки, иного снаряжения и вооружения в интересах вооруженных сил Украины", непосредственно противостоящих Вооруженным силам России в ходе проведения специальной военной операции, то есть в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

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происшествия, россия, томск, томский областной суд, вооруженные силы украины