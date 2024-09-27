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Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 27.09.2024
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17:44 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sud-1975138610.html
Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 27.09.2024
Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Басманный суд Москвы до ноября продлил арест заместителю начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, обвиняемому в ряде... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:44
2024-09-27T17:44
происшествия
краснодарский край
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы до ноября продлил арест заместителю начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, обвиняемому в ряде преступлений, сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд продлил арест Симоненко до 4 ноября",- сказали в суде. О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу. По данным СМИ, Симоненко вменили организацию покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, организацию к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений и организацию, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненкодва участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html
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происшествия, краснодарский край, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Генеральная прокуратура РФ
Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Суд продлил арест замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы до ноября продлил арест заместителю начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, обвиняемому в ряде преступлений, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Суд продлил арест Симоненко до 4 ноября",- сказали в суде.
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О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу.
По данным СМИ, Симоненко вменили организацию покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, организацию к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений и организацию, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненкодва участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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