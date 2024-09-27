https://ria.ru/20240927/sud-1975138610.html

Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 27.09.2024

Суд продлил арест замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Басманный суд Москвы до ноября продлил арест заместителю начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, обвиняемому в ряде... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:44

2024-09-27T17:44

2024-09-27T17:44

происшествия

краснодарский край

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы до ноября продлил арест заместителю начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко, обвиняемому в ряде преступлений, сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд продлил арест Симоненко до 4 ноября",- сказали в суде. О задержании Симоненко стало известно в начале августа, тогда же столичный суд заключил его под стражу. По данным СМИ, Симоненко вменили организацию покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, организацию к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений и организацию, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненкодва участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. По его данным, Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html

https://ria.ru/20240924/bulgakov-1974499661.html

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происшествия, краснодарский край, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф