https://ria.ru/20240927/sud-1975066159.html

Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова

Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова - РИА Новости, 27.09.2024

Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:24

2024-09-27T14:24

2024-09-27T14:24

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, следует из материалов на сайте суда. Уголовное дело в отношении Попова и Сергея Моисеева поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд 25 сентября. "Предварительное слушание… 09.10.2024… 10.00", - указано в карточке дела. Решение о назначении предварительного слушания принято утром в пятницу, следует из материалов. Предприниматель Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html

https://ria.ru/20240924/sud-1974478437.html

запорожская область

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запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)