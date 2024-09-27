Рейтинг@Mail.ru
Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sud-1975066159.html
Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова
Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова - РИА Новости, 27.09.2024
Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова
Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:24
2024-09-27T14:24
запорожская область
иван попов (генерал)
сергей моисеев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964576920_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_70e0be8af57960a9bcfbb2c52745d803.jpg
РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, следует из материалов на сайте суда. Уголовное дело в отношении Попова и Сергея Моисеева поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд 25 сентября. "Предварительное слушание… 09.10.2024… 10.00", - указано в карточке дела. Решение о назначении предварительного слушания принято утром в пятницу, следует из материалов. Предприниматель Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html
https://ria.ru/20240924/sud-1974478437.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964576920_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_25575318951f5a9e04fc0b1782d8885f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)
Запорожская область, Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова

Предварительное слушание по делу генерала Попова назначено на девятое октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении, следует из материалов на сайте суда.
Уголовное дело в отношении Попова и Сергея Моисеева поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд 25 сентября.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Арестованный генерал Муминджанов хочет вернуться в зону СВО
24 сентября, 12:38
"Предварительное слушание… 09.10.2024… 10.00", - указано в карточке дела.
Решение о назначении предварительного слушания принято утром в пятницу, следует из материалов.
Предприниматель Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Генерал Булгаков в суде увиделся с женой
24 сентября, 17:55
 
Запорожская областьИван Попов (генерал)Сергей МоисеевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала