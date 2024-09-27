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Авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/su-34-1974974947.html
Авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в курском приграничье
Авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.09.2024
Авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на украинских военных и технику планирующие бомбы в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:20
2024-09-27T05:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на украинских военных и технику планирующие бомбы в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-Космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в МО РФ. Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показана подготовка истребителя-бомбардировщика на аэродроме, взлёт и выход в район нанесения удара. Видно, как бомбы сходят с креплений под крыльями самолёта. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240927/kurskaya_oblast-1974974799.html
https://ria.ru/20240927/m46-1974974514.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-34
Авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на украинских военных и технику планирующие бомбы в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-Космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащий снайперской группы Аида спецназа Ахмат во время выхода на военное задание в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в МО РФ.
Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показана подготовка истребителя-бомбардировщика на аэродроме, взлёт и выход в район нанесения удара. Видно, как бомбы сходят с креплений под крыльями самолёта.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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