Авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на украинских военных и технику планирующие бомбы в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
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"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-Космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в МО РФ.
Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показана подготовка истребителя-бомбардировщика на аэродроме, взлёт и выход в район нанесения удара. Видно, как бомбы сходят с креплений под крыльями самолёта.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.