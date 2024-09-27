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На крыше больницы в США заблокированы более 50 человек, сообщили СМИ
На крыше больницы в США заблокированы более 50 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
На крыше больницы в США заблокированы более 50 человек, сообщили СМИ
Более 50 человек, среди которых пациенты и врачи, оказались заблокированными на крыше больницы в округе Юникой в штате Тенесси из-за наводнений, сообщает... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:35
2024-09-27T22:35
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 50 человек, среди которых пациенты и врачи, оказались заблокированными на крыше больницы в округе Юникой в штате Тенесси из-за наводнений, сообщает местный телеканал WCYB News 5 со ссылкой на полицейских. "News 5 поговорил с начальником полиции Эрвина Риганом Тилсоном, который сообщил, что на крыше оказались заблокированы более 50 человек", - говорится в сообщении телеканала. В частности, на крыше находятся 54 человека, ещё семь остаются в спасательных лодках. Телеканал отмечает, что все дороги, ведущие к больнице, непроходимы из-за наводнения. Несколько патрульных машин и машин скорой помощи были потеряны под водой. В спасательной операции принимает участие национальная гвардия. В пятницу число жертв урагана "Хелен", который обрушился на юго-восточную часть США, достигло 20. Ранее телеканал NBC News сообщал, что более 3,5 миллионов потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма.
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в мире, сша, происшествия
В мире, США, Происшествия
На крыше больницы в США заблокированы более 50 человек, сообщили СМИ
WCYB News 5: более 50 человек застряли на крыше больницы в США из-за наводнений