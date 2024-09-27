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В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту - РИА Новости, 27.09.2024
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту
США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомление о намерении совершить этот удар, заявила в пятницу заместитель... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:39
2024-09-27T20:39
2024-09-27T20:39
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомление о намерении совершить этот удар, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Прежде всего, хотела бы отметить, что мы не получали заблаговременного уведомления (от Израиля - ред.) о намерении провести данную операцию. Министр обороны (США Ллойд Остин - ред.) проводил разговор с израильским коллегой в тот момент, когда операция была уже в разгаре", - сказала Сингх в ходе брифинга. Она также добавила, что, по мнению Вашингтона, наступательная операция израильских ВС в Израиле "не станет правильным шагом".
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), ллойд остин, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту
Пентагон: США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту