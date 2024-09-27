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В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту - РИА Новости, 27.09.2024
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20:39 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ssha-1975176278.html
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту - РИА Новости, 27.09.2024
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту
США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомление о намерении совершить этот удар, заявила в пятницу заместитель... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:39
2024-09-27T20:39
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомление о намерении совершить этот удар, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Прежде всего, хотела бы отметить, что мы не получали заблаговременного уведомления (от Израиля - ред.) о намерении провести данную операцию. Министр обороны (США Ллойд Остин - ред.) проводил разговор с израильским коллегой в тот момент, когда операция была уже в разгаре", - сказала Сингх в ходе брифинга. Она также добавила, что, по мнению Вашингтона, наступательная операция израильских ВС в Израиле "не станет правильным шагом".
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израиль
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), ллойд остин, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту

Пентагон: США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту

© Flickr / jjgardner3 Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Flickr / jjgardner3
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомление о намерении совершить этот удар, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Прежде всего, хотела бы отметить, что мы не получали заблаговременного уведомления (от Израиля - ред.) о намерении провести данную операцию. Министр обороны (США Ллойд Остин - ред.) проводил разговор с израильским коллегой в тот момент, когда операция была уже в разгаре", - сказала Сингх в ходе брифинга.
Она также добавила, что, по мнению Вашингтона, наступательная операция израильских ВС в Израиле "не станет правильным шагом".
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В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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