https://ria.ru/20240927/ssha-1975176278.html

В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту

В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту - РИА Новости, 27.09.2024

В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту

США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомление о намерении совершить этот удар, заявила в пятницу заместитель... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:39

2024-09-27T20:39

2024-09-27T20:39

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

ллойд остин

министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомление о намерении совершить этот удар, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Прежде всего, хотела бы отметить, что мы не получали заблаговременного уведомления (от Израиля - ред.) о намерении провести данную операцию. Министр обороны (США Ллойд Остин - ред.) проводил разговор с израильским коллегой в тот момент, когда операция была уже в разгаре", - сказала Сингх в ходе брифинга. Она также добавила, что, по мнению Вашингтона, наступательная операция израильских ВС в Израиле "не станет правильным шагом".

https://ria.ru/20240926/izrail-1974916463.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), ллойд остин, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024