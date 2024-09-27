https://ria.ru/20240927/ssha-1975110881.html

Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море

Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море - РИА Новости, 27.09.2024

Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море

Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удары по трем эсминцам США в Красном море баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:21

2024-09-27T16:21

2024-09-27T16:35

в мире

йемен

красное море

сша

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973966146_0:80:1921:1160_1920x0_80_0_0_ed2e500e466e3fe67a2deb459ad333ff.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удары по трем эсминцам США в Красном море баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА, сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа.Как отметил представитель хуситов, операция против американских эсминцев была проведена синхронно с ударом по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2" и ударом по "важной цели" в Ашкелоне, об этих ударах хуситы заявили ранее. В ночь на пятницу израильские СМИ передали, что им удалось отразить ракетную атаку из Йемена, при этом 17 человек легко пострадали во время давки по дороге в убежища."Вооруженные силы Йемена (хуситов - ред.) провели... военную операцию, в ходе которой были нанесены удары по трем враждебным американским эсминцам в Красном море в то время, когда они направлялись на подмогу израильскому противнику... Операция была проведена с помощью 23 баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов... В ходе операции три эсминца... получили прямые удары", - заявил Сариа во время выступления.По словам военного представителя хуситов, проведенная операция стала крупнейшей операцией хуситов на море с тех пор как хуситы начали проводить военные действия в поддержку жителей сектора Газа.В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.

https://ria.ru/20240927/livan-1975072897.html

https://ria.ru/20240916/yemen-1972875745.html

йемен

красное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, красное море, сша, ансар алла