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Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море - РИА Новости, 27.09.2024
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16:21 27.09.2024 (обновлено: 16:35 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/ssha-1975110881.html
Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море
Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море - РИА Новости, 27.09.2024
Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море
Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удары по трем эсминцам США в Красном море баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:21
2024-09-27T16:35
в мире
йемен
красное море
сша
ансар алла
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удары по трем эсминцам США в Красном море баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА, сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа.Как отметил представитель хуситов, операция против американских эсминцев была проведена синхронно с ударом по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2" и ударом по "важной цели" в Ашкелоне, об этих ударах хуситы заявили ранее. В ночь на пятницу израильские СМИ передали, что им удалось отразить ракетную атаку из Йемена, при этом 17 человек легко пострадали во время давки по дороге в убежища."Вооруженные силы Йемена (хуситов - ред.) провели... военную операцию, в ходе которой были нанесены удары по трем враждебным американским эсминцам в Красном море в то время, когда они направлялись на подмогу израильскому противнику... Операция была проведена с помощью 23 баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов... В ходе операции три эсминца... получили прямые удары", - заявил Сариа во время выступления.По словам военного представителя хуситов, проведенная операция стала крупнейшей операцией хуситов на море с тех пор как хуситы начали проводить военные действия в поддержку жителей сектора Газа.В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
https://ria.ru/20240927/livan-1975072897.html
https://ria.ru/20240916/yemen-1972875745.html
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в мире, йемен, красное море, сша, ансар алла
В мире, Йемен, Красное море, США, Ансар Алла
Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море

Хуситы заявили о нанесении ударов баллистическими ракетами по трем эсминцам США

© Фото : Public domain/U.S. NavyЭсминец США
Эсминец США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Public domain/U.S. Navy
Эсминец США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удары по трем эсминцам США в Красном море баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА, сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Как отметил представитель хуситов, операция против американских эсминцев была проведена синхронно с ударом по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2" и ударом по "важной цели" в Ашкелоне, об этих ударах хуситы заявили ранее. В ночь на пятницу израильские СМИ передали, что им удалось отразить ракетную атаку из Йемена, при этом 17 человек легко пострадали во время давки по дороге в убежища.
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"Вооруженные силы Йемена (хуситов - ред.) провели... военную операцию, в ходе которой были нанесены удары по трем враждебным американским эсминцам в Красном море в то время, когда они направлялись на подмогу израильскому противнику... Операция была проведена с помощью 23 баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов... В ходе операции три эсминца... получили прямые удары", - заявил Сариа во время выступления.
По словам военного представителя хуситов, проведенная операция стала крупнейшей операцией хуситов на море с тех пор как хуситы начали проводить военные действия в поддержку жителей сектора Газа.
В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
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В миреЙеменКрасное мореСШААнсар Алла
 
 
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