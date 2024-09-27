Хуситы заявили о нанесении ударов по трем эсминцам США в Красном море
Хуситы заявили о нанесении ударов баллистическими ракетами по трем эсминцам США
Эсминец США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли удары по трем эсминцам США в Красном море баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА, сообщил в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Как отметил представитель хуситов, операция против американских эсминцев была проведена синхронно с ударом по Тель-Авиву с использованием модернизированной баллистической ракеты "Палестина-2" и ударом по "важной цели" в Ашкелоне, об этих ударах хуситы заявили ранее. В ночь на пятницу израильские СМИ передали, что им удалось отразить ракетную атаку из Йемена, при этом 17 человек легко пострадали во время давки по дороге в убежища.
"Вооруженные силы Йемена (хуситов - ред.) провели... военную операцию, в ходе которой были нанесены удары по трем враждебным американским эсминцам в Красном море в то время, когда они направлялись на подмогу израильскому противнику... Операция была проведена с помощью 23 баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов... В ходе операции три эсминца... получили прямые удары", - заявил Сариа во время выступления.
По словам военного представителя хуситов, проведенная операция стала крупнейшей операцией хуситов на море с тех пор как хуситы начали проводить военные действия в поддержку жителей сектора Газа.
В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
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