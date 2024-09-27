https://ria.ru/20240927/ssha-1975050544.html

"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине

"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 27.09.2024

"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине

США ответственны за затягивание конфликта на Украине и гибель сотен тысяч украинских солдат, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:35

2024-09-27T13:35

2024-09-27T13:35

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США ответственны за затягивание конфликта на Украине и гибель сотен тысяч украинских солдат, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — считает эксперт.Как утверждает аналитик, из-за политики Вашингтона Украина потеряла сотни тысяч военных в боевых действиях и миллионы граждан, выехавших из страны.По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла огромную сдержанность, но, на его взгляд, было наивно считать, что она и дальше "сидела бы сложа руки", когда действия Запада стали угрожать ее безопасности."Мы продолжаем давить и доиграемся. Рано или поздно мы пересечем эту красную черту", — предупредил Макгрегор.Президент России Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html

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