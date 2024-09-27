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"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ssha-1975050544.html
"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине
"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине
США ответственны за затягивание конфликта на Украине и гибель сотен тысяч украинских солдат, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:35
2024-09-27T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США ответственны за затягивание конфликта на Украине и гибель сотен тысяч украинских солдат, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — считает эксперт.Как утверждает аналитик, из-за политики Вашингтона Украина потеряла сотни тысяч военных в боевых действиях и миллионы граждан, выехавших из страны.По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла огромную сдержанность, но, на его взгляд, было наивно считать, что она и дальше "сидела бы сложа руки", когда действия Запада стали угрожать ее безопасности."Мы продолжаем давить и доиграемся. Рано или поздно мы пересечем эту красную черту", — предупредил Макгрегор.Президент России Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Путин, НАТО
"Полтора месяца": в США сделали заявление о конфликте на Украине

Макгрегор: без денег США конфликт на Украине закончился бы через полтора месяца

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США ответственны за затягивание конфликта на Украине и гибель сотен тысяч украинских солдат, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — считает эксперт.
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Как утверждает аналитик, из-за политики Вашингтона Украина потеряла сотни тысяч военных в боевых действиях и миллионы граждан, выехавших из страны.
По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла огромную сдержанность, но, на его взгляд, было наивно считать, что она и дальше "сидела бы сложа руки", когда действия Запада стали угрожать ее безопасности.
«
"Мы продолжаем давить и доиграемся. Рано или поздно мы пересечем эту красную черту", — предупредил Макгрегор.
Президент России Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир ПутинНАТО
 
 
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