https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975149572.html

Спецоперация, 27 сентября: ВС России взяли под контроль Мариновку в ДНР

Спецоперация, 27 сентября: ВС России взяли под контроль Мариновку в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024

Спецоперация, 27 сентября: ВС России взяли под контроль Мариновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Мариновку и Лесовку в ДНР, ВСУ потеряли за неделю до 16640 человек, 66 украинских военнослужащих сдались в плен. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:13

2024-09-27T18:13

2024-09-27T18:14

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донецкая народная республика

андрей белоусов

евгений балицкий

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Мариновку и Лесовку в ДНР, ВСУ потеряли за неделю до 16640 человек, 66 украинских военнослужащих сдались в плен. ВС России взяли под контроль Мариновку в ДНРРоссийские военные взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. Потери украинских войск за неделю составили до 16 640 человек. За прошедшие семь дней российские военные нанесли 33 групповых удара по объектам украинского ВПК, поражен воинский эшелон с западным вооружением. В течение недели в плен на линии соприкосновения сдались 66 украинских военных. ВСУ потеряли на курском направлении более 330 человек за суткиПо данным Минобороны РФ, украинские войска на курском направлении за сутки потеряли более 330 человек, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Российские военные отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути и Медвежьего. Белоусов поздравил военных с освобождением Лесовки и УкраинскаМинобороны РФ сообщило о взятии под контроль Лесовки в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму бойцам, освободившим этот населенный пункт, текст опубликован в Telegram-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной республики. В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле", - говорится в сообщении. Отмечается, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия. ПВО сбила за сутки 10 БПЛА над Ростовской и Белгородской областями Российские средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны России. Около 15.20 мск над Белгородской областью был сбит еще один дрон. ВС РФ вышли на окраину Гуляйполе в Запорожской областиВооруженные силы РФ находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий. Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области и находится под контролем ВСУ. "С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком", - рассказал Балицкий. Он подчеркнул, что на сегодняшний день основные боевые действия в Запорожской области разворачиваются в воздухе. Балицкий также заявил, что Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС, десант и захват станции украинскими войсками на сегодняшний день невозможен. Склады западной техники повреждены в Измаиле, есть погибшиеОбъекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, были повреждены в ходе ночного удара по украинскому Измаилу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард", - сообщил собеседник агентства. По данным Лебедева, в ходе удара был ликвидирован ряд украинских военнослужащих, а также румынских наемников. Отмечается, что от 12 до 15 пострадавших были эвакуированы. ФСБ возбудила дела еще на трех журналистов, незаконно проникнувших в Курскую областьУголовные дела завели на двух американских репортеров телеканала ABC и румынского журналиста, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области, сообщили в ФСБ РФ. "ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК России в отношении граждан США корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча, незаконно пересекших государственную границу России в Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "всего с 17 августа за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов". Два агента украинских спецслужб задержаны в КрымуДва агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне, задержаны в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне. Один из задержанных - 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон "горячей линии" службы безопасности Украины, инициативно предложив свою помощь противнику", - говорится в сообщении. В частности, по данным ведомства, мужчина передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он пересылал украинскому куратору и другие сведения, связанные с перемещением военной техники российских войск в зону СВО, а также полученные им данные об объекте оборонно-промышленного комплекса на полуострове. "НЕМЕZИДА" опубликовала данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую областьПроект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Среди установленных участников террористического нападения - представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран. Юлия Горзова (Пискун) 1981 года рождения из Киевской области является оператором беспилотников 2-го отделения роты ударных беспилотных систем. Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области также является оператором беспилотников, в августе 2024 года переведен в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Известен тем, что с 8 мая 2014 года являлся командиром карательного батальона "Чернигов". Руководил подразделением в ходе карательной операции в Лисичанске. Лично участвовал в убийствах ополченцев. Участвовал в репрессиях против мирных жителей на территории Донбасса. Андрей Ткаченко 1996 года рождения из Киева в звании лейтенанта служит в 61-й механизированной бригаде ВСУ. Ранее проходил службу в полку "Азов"*. Среди наемников также Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен 1973 года рождения из Турции, Ави Шварц из Израиля и другие. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обратилась к ВСУ с призывом сдаваться, сопроводив его музыкальным треком с радиочастотой "Волги". Сальдо заявил, что путь на Николаев и Одессу лежит через освобождение ХерсонаОсвобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути (к Одессе). И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот 100 лет прошло - снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше - Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова… Херсон перед нами - прорвемся штыками! Еще есть такая песня", - сказал глава Херсонской области. Ранее Сальдо подчеркивал, что оказавшиеся сейчас в оккупации жители Херсона страдают от политики Киева, проводимой им под руководством стран Запада и НАТО. Дрон "Баба-Яга" ВСУ за ночь сжег два дома в селе Курской областиВСУ при помощи дрона "Баба-Яга" за одну ночь сожгли два дома мирных жителей в селе Волоконск Курской области, рассказали РИА Новости местные жители. В результате атаки украинских БПЛА за одну ночь были полностью уничтожены два дома в Волоконске, пострадал также домашний скот, повреждены хозяйственные постройки. "Здесь была большая прихожая, две спальни, по левой стороне и по центру зал... Здесь были планы хорошие, двор большой и сарай, хозяйство было, вон там утки дохлые валяются. Не знаю, как это было, позвонили соседи и сказали, что горит дом. Я (в это время - ред.) был у дядьки в гостях. Пришел - чердак только разгорелся, дом открыл, а посреди дома огонь", - рассказал чудом выживший хозяин дома Сергей Антропов.* Признан террористическим и запрещен в России.

https://ria.ru/20170729/1499384167.html

https://ria.ru/20240927/minoborony-1974963915.html

https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974972566.html

https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975097796.html

https://ria.ru/20240927/voennye-1975049561.html

https://ria.ru/20240919/ocheviditsa-1973545189.html

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россия, курская область, донецкая народная республика, андрей белоусов, евгений балицкий, сергей лебедев, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс