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Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники в Курской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники в Курской области
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ артиллерией группировки войск "Север" ВС РФ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:54
2024-09-27T15:54
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ артиллерией группировки войск "Север" ВС РФ в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили боевую машину пехоты ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БМП противника. В результате прямого попадания артиллерией группировки войск "Север" БМП боевиков ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении. На кадрах объективного контроля наблюдается пожар после взрыва боевой машины пехоты противника. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
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Уничтожение боевой машины пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ артиллерией группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники в Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ под Курском

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ артиллерией группировки войск "Север" ВС РФ в приграничном районе Курской области.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили боевую машину пехоты ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БМП противника. В результате прямого попадания артиллерией группировки войск "Север" БМП боевиков ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.
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На кадрах объективного контроля наблюдается пожар после взрыва боевой машины пехоты противника.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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