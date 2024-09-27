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В США расследуют сделку Сороса по покупке 200 радиостанций - РИА Новости, 27.09.2024
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02:54 27.09.2024 (обновлено: 02:58 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/soros-1974969764.html
В США расследуют сделку Сороса по покупке 200 радиостанций
В США расследуют сделку Сороса по покупке 200 радиостанций - РИА Новости, 27.09.2024
В США расследуют сделку Сороса по покупке 200 радиостанций
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США расследует сделку, которая позволит миллиардеру Джорджу Соросу приобрести более 200 радиостанций по всей... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:54
2024-09-27T02:58
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США расследует сделку, которая позволит миллиардеру Джорджу Соросу приобрести более 200 радиостанций по всей Америке в преддверии президентских выборов 2024 года. Разрешение о покупке 200 радиостанций, принадлежащих компании Audacy, на прошлой неделе выдала Федеральная комиссия по связи США (FCC). По мнению председателя комитета по надзору республиканца Джеймса Комера и конгрессмена Ника Лэнгворти, комиссия ускорила необходимую проверку лицензий на вещание, обойдя свои стандартные процедуры и процессы. "Председатель и я расследуем действия FCC по ускоренной покупке 200 с лишним радиостанций мегадонором-демократом Джорджем Соросом. Американский народ не потерпит закулисных сделок, направленных на то, чтобы заставить замолчать консервативные голоса и подтасовать наш медиаландшафт в критические месяцы перед днем выборов", - говорится в заявлении, которое конгрессмен Лэнгворти опубликовал в соцсети Х. Комер и Лэнгворти направили главе FCC Джессике Розенворсел письмо, в котором запросили документы, объясняющие принятое комиссией решение. Они указали, что Сорос финансирует организации, "выступающие за ограничение свободы слова и цензуру консерваторов в интернете". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, америка, джордж сорос, в мире, камала харрис, дональд трамп
США, Америка, Джордж Сорос, В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп
В США расследуют сделку Сороса по покупке 200 радиостанций

В США изучают сделку Сороса по покупке 200 радиостанций в преддверии выборов

© AP Photo / Francois MoriАмериканский миллиардер Джордж Сорос
Американский миллиардер Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Francois Mori
Американский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США расследует сделку, которая позволит миллиардеру Джорджу Соросу приобрести более 200 радиостанций по всей Америке в преддверии президентских выборов 2024 года.
Разрешение о покупке 200 радиостанций, принадлежащих компании Audacy, на прошлой неделе выдала Федеральная комиссия по связи США (FCC). По мнению председателя комитета по надзору республиканца Джеймса Комера и конгрессмена Ника Лэнгворти, комиссия ускорила необходимую проверку лицензий на вещание, обойдя свои стандартные процедуры и процессы.
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"Председатель и я расследуем действия FCC по ускоренной покупке 200 с лишним радиостанций мегадонором-демократом Джорджем Соросом. Американский народ не потерпит закулисных сделок, направленных на то, чтобы заставить замолчать консервативные голоса и подтасовать наш медиаландшафт в критические месяцы перед днем выборов", - говорится в заявлении, которое конгрессмен Лэнгворти опубликовал в соцсети Х.
Комер и Лэнгворти направили главе FCC Джессике Розенворсел письмо, в котором запросили документы, объясняющие принятое комиссией решение. Они указали, что Сорос финансирует организации, "выступающие за ограничение свободы слова и цензуру консерваторов в интернете".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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СШААмерикаДжордж СоросВ миреКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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