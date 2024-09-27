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Решение украинского конфликта лежит через диалог, заявил глава МИД Сомали - РИА Новости, 27.09.2024
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06:55 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/somali-1974978227.html
Решение украинского конфликта лежит через диалог, заявил глава МИД Сомали
Решение украинского конфликта лежит через диалог, заявил глава МИД Сомали - РИА Новости, 27.09.2024
Решение украинского конфликта лежит через диалог, заявил глава МИД Сомали
Решение украинского конфликта лежит в плоскости диалога, ни одна страна не имеет права принуждать другую к миру, заявил РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:55
2024-09-27T06:55
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Решение украинского конфликта лежит в плоскости диалога, ни одна страна не имеет права принуждать другую к миру, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Ахмед Муаллим Фики. "Решение лежит в плоскости диалога, в том, чтобы сесть за стол переговоров и решить данную проблему через диалог", - сказал Фики на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом министр африканской страны прокомментировал "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине. По мнению главы сомалийского МИД, попытки принудить Россию к заключению мира являются неприемлемыми. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели.
https://ria.ru/20240927/somali-1974976847.html
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украина, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, джон кирби, оон, в мире
Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Джон Кирби, ООН, В мире
Решение украинского конфликта лежит через диалог, заявил глава МИД Сомали

МИД Сомали: украинский конфликт разрешит диалог, принуждение к миру неприемлемо

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Решение украинского конфликта лежит в плоскости диалога, ни одна страна не имеет права принуждать другую к миру, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Ахмед Муаллим Фики.
"Решение лежит в плоскости диалога, в том, чтобы сесть за стол переговоров и решить данную проблему через диалог", - сказал Фики на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом министр африканской страны прокомментировал "план победы" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине.
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По мнению главы сомалийского МИД, попытки принудить Россию к заключению мира являются неприемлемыми.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели.
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УкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДжон КирбиООНВ мире
 
 
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