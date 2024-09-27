https://ria.ru/20240927/somali-1974976847.html

В Сомали пожаловались на большой ущерб от украинского конфликта

В Сомали пожаловались на большой ущерб от украинского конфликта - РИА Новости, 27.09.2024

В Сомали пожаловались на большой ущерб от украинского конфликта

Сомали очень сильно пострадало от конфликта на Украине из-за роста цен на продовольствие, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:20

2024-09-27T06:20

2024-09-27T06:24

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нью-йорк (город)

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Сомали очень сильно пострадало от конфликта на Украине из-за роста цен на продовольствие, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Ахмед Муаллим Фики. "Очень-очень влияет - продовольственные цены, гуманитарная помощь, которая всегда приходит от других стран… по многим направлениям", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая влияние украинского конфликта на Сомали. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240725/somali-1961854900.html

сомали

украина

нью-йорк (город)

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сомали, украина, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, в мире