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В России расширили льготы для участников СВО - РИА Новости, 27.09.2024
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12:27 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sobstvennost-1975033626.html
В России расширили льготы для участников СВО
В России расширили льготы для участников СВО - РИА Новости, 27.09.2024
В России расширили льготы для участников СВО
Участники и ветераны специальной военной операции смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:27
2024-09-27T12:27
специальная военная операция на украине
общество
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участники и ветераны специальной военной операции смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность, сообщили в пресс-службе Роспатента."Согласно нововведениям, например, участники и ветераны СВО, действующие в зоне СВО, смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность – получить патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Все ранее введенные льготы для других категорий граждан сохранены", - говорится в сообщении.Уточняется, что правительство РФ расширило категории заявителей, которые могут бесплатно зарегистрировать патенты при обращении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также скорректировало размер пошлин.Глава Роспатента Юрий Зубов отметил, что приоритетной задачей ведомства является содействие в создании конкурентных отечественных разработок и стимулирование российских изобретателей."Например, студенты оплачивают всего 10% от общей стоимости. Зарегистрировать свое изобретение они могут за 2800 рублей с учетом всех предоставляемых льгот. В эту пошлину также входит поддержание патента в силе в течение первых 5 лет", - сказал Зубов, добавив, что для остальных категорий граждан размер пошлин корректируется в диапазоне 10-15%.Последний раз пошлины за действия с интеллектуальной собственностью существенно пересматривались в 2017 году. Сумма пошлин за регистрацию товарного знака увеличивается с текущих 31 тысяч рублей до 35 тысяч рублей (около 13%). Аналогичные платежи за регистрацию изобретения изменяются на 13% – с 24,7 тысячи рублей (с учетом поддержания патента в силе по пятый год действия включительно) до 28 тысяч рублей."Корректировка размеров пошлин позволит компенсировать затраты на обслуживание возросшего объема заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации от российских организаций и граждан: за последние четыре года количество поступивших заявок выросло более чем на 40%", - рассказали в Роспатенте.В ведомстве пояснили, что размер пошлин за регистрацию интеллектуальных прав в России остается существенно ниже, чем в других странах.
https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html
https://ria.ru/20240909/svo-1971638552.html
https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html
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общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В России расширили льготы для участников СВО

Бойцы СВО смогут бесплатно регистрировать интеллектуальную собственность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участники и ветераны специальной военной операции смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность, сообщили в пресс-службе Роспатента.
"Согласно нововведениям, например, участники и ветераны СВО, действующие в зоне СВО, смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность – получить патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Все ранее введенные льготы для других категорий граждан сохранены", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что правительство РФ расширило категории заявителей, которые могут бесплатно зарегистрировать патенты при обращении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также скорректировало размер пошлин.
Глава Роспатента Юрий Зубов отметил, что приоритетной задачей ведомства является содействие в создании конкурентных отечественных разработок и стимулирование российских изобретателей.
"Например, студенты оплачивают всего 10% от общей стоимости. Зарегистрировать свое изобретение они могут за 2800 рублей с учетом всех предоставляемых льгот. В эту пошлину также входит поддержание патента в силе в течение первых 5 лет", - сказал Зубов, добавив, что для остальных категорий граждан размер пошлин корректируется в диапазоне 10-15%.
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Последний раз пошлины за действия с интеллектуальной собственностью существенно пересматривались в 2017 году. Сумма пошлин за регистрацию товарного знака увеличивается с текущих 31 тысяч рублей до 35 тысяч рублей (около 13%). Аналогичные платежи за регистрацию изобретения изменяются на 13% – с 24,7 тысячи рублей (с учетом поддержания патента в силе по пятый год действия включительно) до 28 тысяч рублей.
"Корректировка размеров пошлин позволит компенсировать затраты на обслуживание возросшего объема заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации от российских организаций и граждан: за последние четыре года количество поступивших заявок выросло более чем на 40%", - рассказали в Роспатенте.
В ведомстве пояснили, что размер пошлин за регистрацию интеллектуальных прав в России остается существенно ниже, чем в других странах.
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