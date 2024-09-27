https://ria.ru/20240927/sobstvennost-1975033626.html

В России расширили льготы для участников СВО

В России расширили льготы для участников СВО - РИА Новости, 27.09.2024

В России расширили льготы для участников СВО

Участники и ветераны специальной военной операции смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:27

2024-09-27T12:27

2024-09-27T12:27

специальная военная операция на украине

общество

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_1ed0269edb4820d0f4f14b7dfd2d4c7a.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участники и ветераны специальной военной операции смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность, сообщили в пресс-службе Роспатента."Согласно нововведениям, например, участники и ветераны СВО, действующие в зоне СВО, смогут бесплатно зарегистрировать права на свою интеллектуальную собственность – получить патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Все ранее введенные льготы для других категорий граждан сохранены", - говорится в сообщении.Уточняется, что правительство РФ расширило категории заявителей, которые могут бесплатно зарегистрировать патенты при обращении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также скорректировало размер пошлин.Глава Роспатента Юрий Зубов отметил, что приоритетной задачей ведомства является содействие в создании конкурентных отечественных разработок и стимулирование российских изобретателей."Например, студенты оплачивают всего 10% от общей стоимости. Зарегистрировать свое изобретение они могут за 2800 рублей с учетом всех предоставляемых льгот. В эту пошлину также входит поддержание патента в силе в течение первых 5 лет", - сказал Зубов, добавив, что для остальных категорий граждан размер пошлин корректируется в диапазоне 10-15%.Последний раз пошлины за действия с интеллектуальной собственностью существенно пересматривались в 2017 году. Сумма пошлин за регистрацию товарного знака увеличивается с текущих 31 тысяч рублей до 35 тысяч рублей (около 13%). Аналогичные платежи за регистрацию изобретения изменяются на 13% – с 24,7 тысячи рублей (с учетом поддержания патента в силе по пятый год действия включительно) до 28 тысяч рублей."Корректировка размеров пошлин позволит компенсировать затраты на обслуживание возросшего объема заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации от российских организаций и граждан: за последние четыре года количество поступивших заявок выросло более чем на 40%", - рассказали в Роспатенте.В ведомстве пояснили, что размер пошлин за регистрацию интеллектуальных прав в России остается существенно ниже, чем в других странах.

https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html

https://ria.ru/20240909/svo-1971638552.html

https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)