https://ria.ru/20240927/smit-1975110419.html
Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере
Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере - РИА Новости, 27.09.2024
Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере
Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, умерла в возрасте 89 лет, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:21
2024-09-27T16:21
2024-09-27T18:12
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, умерла в возрасте 89 лет, сообщает телеканал Sky News."Мэгги Смит, известная по своим ролям в "Гарри Поттере" и "Аббатстве Даунтон", умерла в возрасте 89 лет", — говорится в публикации со ссылкой на ее сыновей.По данным телеканала, актриса скончалась в больнице.Мэгги Смит (полное имя — Маргарет Натали Смит) родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде в графстве Эссекс.Окончила факультет драмы Оксфордского университета. Первой работой в кино для актрисы стала роль в небольшом эпизоде фильма "Ребенок в доме" 1956-го.Смит известна по ролям профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон", а также Мюриэль Доннелли в "Отеле "Мэриголд". Также она снималась в фильмах "Пожиратель тыкв", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем", "Комната с видом", "Капитан Крюк", "Действуй, сестра", "Таинственный сад", "Дэвид Копперфилд", "Молчи в тряпочку" и многих других.В 1970 году Смит получила свой первый "Оскар" за главную роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броди". Второй премии она была удостоена в 1979-м за роль второго плана в кинокартине "Калифорнийский номер".Также ей присудили семь премий BAFTA, три "Золотых глобуса", четыре премии "Эмми" и много других.
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великобритания, в мире, гарри поттер, мэгги смит
Культура, Великобритания, В мире, Гарри Поттер, Мэгги Смит
Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере
Актриса Мэгги Смит, сыгравшая Макгонагалл в "Гарри Поттере", умерла в 89 лет
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, умерла в возрасте 89 лет, сообщает телеканал Sky News
.
«
"Мэгги Смит, известная по своим ролям в "Гарри Поттере" и "Аббатстве Даунтон", умерла в возрасте 89 лет", — говорится в публикации со ссылкой на ее сыновей.
По данным телеканала, актриса скончалась в больнице.
Мэгги Смит (полное имя — Маргарет Натали Смит) родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде в графстве Эссекс.
Окончила факультет драмы Оксфордского университета. Первой работой в кино для актрисы стала роль в небольшом эпизоде фильма "Ребенок в доме" 1956-го.
Смит известна по ролям профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон", а также Мюриэль Доннелли в "Отеле "Мэриголд". Также она снималась в фильмах "Пожиратель тыкв", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем", "Комната с видом", "Капитан Крюк", "Действуй, сестра", "Таинственный сад", "Дэвид Копперфилд", "Молчи в тряпочку" и многих других.
В 1970 году Смит получила свой первый "Оскар" за главную роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броди". Второй премии она была удостоена в 1979-м за роль второго плана в кинокартине "Калифорнийский номер".
Также ей присудили семь премий BAFTA, три "Золотых глобуса", четыре премии "Эмми" и много других.