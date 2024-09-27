Рейтинг@Mail.ru
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 27.09.2024 (обновлено: 01:16 28.09.2024)
https://ria.ru/20240927/smi-1975186472.html
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ
Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при авиаударе израильских... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-27T22:55
2024-09-28T01:16
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
оон
хезболла
хасан насрулла
бейрут
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975176590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84c1c9804ea12b3193fe03f543d559e6.jpg
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при авиаударе израильских ВС по Бейруту, передает иранское государственное агентство Tasnim ос ссылкой на источник."Осведомленный источник в Ливане заявил агентству Tasnim, что ни один из лидеров "Хезболлах" не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля в Ливане", - говорится в сообщении.Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте ранее в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
https://ria.ru/20240927/izrail-1975155989.html
израиль
бейрут
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975176590_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7bcdf0ae7ea5950e5a5d318cc792e98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), оон, хезболла, хасан насрулла, бейрут, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Хезболла, Хасан Насрулла, Бейрут, США, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ

Tasnim: генсек "Хезболлы" Насрулла не пострадал при ударе Израиля по Бейруту

© AP Photo / Hassan AmmarСпасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Спасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Спасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при авиаударе израильских ВС по Бейруту, передает иранское государственное агентство Tasnim ос ссылкой на источник.
"Осведомленный источник в Ливане заявил агентству Tasnim, что ни один из лидеров "Хезболлах" не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля в Ливане", - говорится в сообщении.
Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте ранее в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Израиль заявил об авиаударе по главному военному штабу "Хезболлы" в Бейруте
Вчера, 18:41
 
В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНХезболлаХасан НасруллаБейрутСШАДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала