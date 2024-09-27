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Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2024
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ
Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при авиаударе израильских... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-27T22:55
2024-09-27T22:55
2024-09-28T01:16
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ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при авиаударе израильских ВС по Бейруту, передает иранское государственное агентство Tasnim ос ссылкой на источник."Осведомленный источник в Ливане заявил агентству Tasnim, что ни один из лидеров "Хезболлах" не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля в Ливане", - говорится в сообщении.Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте ранее в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), оон, хезболла, хасан насрулла, бейрут, сша, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Хезболла, Хасан Насрулла, Бейрут, США, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Никто из лидеров "Хезболлы" не погиб при авиаударе по Бейруту, сообщили СМИ
Tasnim: генсек "Хезболлы" Насрулла не пострадал при ударе Израиля по Бейруту