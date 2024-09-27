https://ria.ru/20240927/skhron-1975046599.html

В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов

В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов - РИА Новости, 27.09.2024

В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов

Росгвардейцы во взаимодействии с ФСБ обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов в заброшенном строении на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщили РИА... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:17

2024-09-27T13:17

2024-09-27T13:54

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

ак-74

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Росгвардейцы во взаимодействии с ФСБ обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов в заброшенном строении на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Изъятое оружие и боеприпасы переданы сотрудникам взаимодействующих органов", — отметили в ведомстве.Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте, соблюдая меры безопасности.В двух схронах обнаружили:В Росгвардии отметили, что военнослужащие спецназа и инженерно-технического подразделения ОМОН ведомства обнаружили схрон, получив информацию от ФСБ.

https://ria.ru/20240907/mina-1971285911.html

https://ria.ru/20240924/razminirovanie-1974347751.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, ак-74, происшествия