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В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 27.09.2024 (обновлено: 13:54 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/skhron-1975046599.html
В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов
В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов - РИА Новости, 27.09.2024
В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов
Росгвардейцы во взаимодействии с ФСБ обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов в заброшенном строении на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщили РИА... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:17
2024-09-27T13:54
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
ак-74
происшествия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Росгвардейцы во взаимодействии с ФСБ обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов в заброшенном строении на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Изъятое оружие и боеприпасы переданы сотрудникам взаимодействующих органов", — отметили в ведомстве.Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте, соблюдая меры безопасности.В двух схронах обнаружили:В Росгвардии отметили, что военнослужащие спецназа и инженерно-технического подразделения ОМОН ведомства обнаружили схрон, получив информацию от ФСБ.
https://ria.ru/20240907/mina-1971285911.html
https://ria.ru/20240924/razminirovanie-1974347751.html
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россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, ак-74, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, АК-74, Происшествия
В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР крупный схрон оружия и боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Росгвардейцы во взаимодействии с ФСБ обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов в заброшенном строении на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
«
"Изъятое оружие и боеприпасы переданы сотрудникам взаимодействующих органов", — отметили в ведомстве.
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В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз
7 сентября, 15:29
Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте, соблюдая меры безопасности.
В двух схронах обнаружили:
  • автомат Калашникова АК-74;
  • два гладкоствольных ружья;
  • гранатомет подствольный ГП-25;
  • семь выстрелов к гранатомету РПГ-7;
  • 45 гранат различной модификации;
  • 33 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25;
  • четыре минометных мины;
  • около тысячи патронов к крупнокалиберному пулемету;
  • более двух килограммов тротила в шашках;
  • свыше двух килограммов пластичного взрывчатого вещества;
  • инженерные средства взрывания;
  • более десяти тысяч патронов к стрелковому оружию.
В Росгвардии отметили, что военнослужащие спецназа и инженерно-технического подразделения ОМОН ведомства обнаружили схрон, получив информацию от ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииАК-74Происшествия
 
 
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