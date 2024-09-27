В ЛНР нашли крупный схрон оружия и боеприпасов
Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР крупный схрон оружия и боеприпасов ВСУ
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Росгвардейцы во взаимодействии с ФСБ обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов в заброшенном строении на окраине населенного пункта в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
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"Изъятое оружие и боеприпасы переданы сотрудникам взаимодействующих органов", — отметили в ведомстве.
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Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте, соблюдая меры безопасности.
В двух схронах обнаружили:
- автомат Калашникова АК-74;
- два гладкоствольных ружья;
- гранатомет подствольный ГП-25;
- семь выстрелов к гранатомету РПГ-7;
- 45 гранат различной модификации;
- 33 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25;
- четыре минометных мины;
- около тысячи патронов к крупнокалиберному пулемету;
- более двух килограммов тротила в шашках;
- свыше двух килограммов пластичного взрывчатого вещества;
- инженерные средства взрывания;
- более десяти тысяч патронов к стрелковому оружию.
В Росгвардии отметили, что военнослужащие спецназа и инженерно-технического подразделения ОМОН ведомства обнаружили схрон, получив информацию от ФСБ.
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