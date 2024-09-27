https://ria.ru/20240927/sk-1975025784.html

На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 27.09.2024

На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

Следователи задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в краевом управлении СК РФ. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:53

2024-09-27T11:53

2024-09-27T12:51

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кореновский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968563967_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fb92cacfb410634687da2639bdfb08bf.jpg

КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Следователи задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в краевом управлении СК РФ.Ведомство 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже кубанские полицейские заявили о вознаграждении 500 тысяч за помощь в поимке преступника."Следователями СК задержан обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе… Было установлено лицо, совершившее преступление - им оказался 35-летний местный житель, который задержан следователем СК", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

https://ria.ru/20240923/ubiystvo-1974298068.html

россия

кореновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), кореновский район