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На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 27.09.2024
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11:53 27.09.2024 (обновлено: 12:51 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/sk-1975025784.html
На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 27.09.2024
На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
Следователи задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в краевом управлении СК РФ. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:53
2024-09-27T12:51
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кореновский район
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Следователи задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в краевом управлении СК РФ.Ведомство 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже кубанские полицейские заявили о вознаграждении 500 тысяч за помощь в поимке преступника."Следователями СК задержан обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе… Было установлено лицо, совершившее преступление - им оказался 35-летний местный житель, который задержан следователем СК", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
https://ria.ru/20240923/ubiystvo-1974298068.html
россия
кореновский район
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), кореновский район
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кореновский район
На Кубани задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

СК возбудил дело после обнаружения вертолета Robinson в Архангельской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Следователи задержали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в краевом управлении СК РФ.
Ведомство 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже кубанские полицейские заявили о вознаграждении 500 тысяч за помощь в поимке преступника.
"Следователями СК задержан обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Кореновском районе… Было установлено лицо, совершившее преступление - им оказался 35-летний местный житель, который задержан следователем СК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве
23 сентября, 18:49
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кореновский район
 
 
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