"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе
Симоньян отреагировала на высказывание в офисе генсека ООН о свободе прессы
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала высказывание представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, который на вопрос о санкциях против СМИ из РФ ответил, что организация выступает за свободу прессы.
Накануне Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, заявил РИА Новости, что Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы.
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"Выступает, выступает. Довыступается", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ.
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