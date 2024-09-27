https://ria.ru/20240927/simonyan-1974968395.html

"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе

"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе - РИА Новости, 27.09.2024

"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала высказывание представителя генерального секретаря... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T02:06

2024-09-27T02:06

2024-09-27T02:18

маргарита симоньян

стефан дюжаррик

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

сша

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала высказывание представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, который на вопрос о санкциях против СМИ из РФ ответил, что организация выступает за свободу прессы. Накануне Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, заявил РИА Новости, что Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы. "Выступает, выступает. Довыступается", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ.

https://ria.ru/20240917/simonjan-1973278821.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974716794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, стефан дюжаррик, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, сша, россия