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"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе - РИА Новости, 27.09.2024
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02:06 27.09.2024 (обновлено: 02:18 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/simonyan-1974968395.html
"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе
"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе - РИА Новости, 27.09.2024
"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала высказывание представителя генерального секретаря... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:06
2024-09-27T02:18
маргарита симоньян
стефан дюжаррик
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
сша
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала высказывание представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, который на вопрос о санкциях против СМИ из РФ ответил, что организация выступает за свободу прессы. Накануне Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, заявил РИА Новости, что Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы. "Выступает, выступает. Довыступается", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ.
https://ria.ru/20240917/simonjan-1973278821.html
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маргарита симоньян, стефан дюжаррик, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, сша, россия
Маргарита Симоньян, Стефан Дюжаррик, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, США, Россия
"Довыступается". Симоньян ответила на заявление офиса генсека ООН о прессе

Симоньян отреагировала на высказывание в офисе генсека ООН о свободе прессы

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала высказывание представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, который на вопрос о санкциях против СМИ из РФ ответил, что организация выступает за свободу прессы.
Накануне Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, заявил РИА Новости, что Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT
17 сентября, 20:55
"Выступает, выступает. Довыступается", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто прокомментировал санкции США против RT и "России сегодня"
25 сентября, 22:09
 
Маргарита СимоньянСтефан ДюжаррикАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RTСШАРоссия
 
 
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