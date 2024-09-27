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В России протестировали технологию управления "ГАЗелью" силой мысли - РИА Новости, 27.09.2024
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04:41 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sila_mysli-1974973148.html
В России протестировали технологию управления "ГАЗелью" силой мысли
В России протестировали технологию управления "ГАЗелью" силой мысли - РИА Новости, 27.09.2024
В России протестировали технологию управления "ГАЗелью" силой мысли
Российские инженеры протестировали технологию управления "Газелью" силой мысли - при помощи нейроинтерфейса, который считывает волновую активность мозга и... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:41
2024-09-27T04:41
технологии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские инженеры протестировали технологию управления "Газелью" силой мысли - при помощи нейроинтерфейса, который считывает волновую активность мозга и информацию с датчиков акселерометра, рассказали РИА Новости в IT-компании Neiry, которая разработала технологию. "Российские инженеры из УлГТУ совместно с российской биотех-лабораторией Neiry провели эксперимент по управлению беспилотным грузовиком "Газель Next" с помощью нейроинтерфейса. Они представили уникальное решение, позволяющее управлять автомобилем без рук — с помощью волновой активности головного мозга и датчиков акселерометра", - сказали в компании. Нейроинтерфейс снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека, отслеживает движение головы и пульс. Он также позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания. Во время эксперимента разработчики подключили нейроинтерфейс к компьютеру, а компьютер - к автомобилю. Это позволило создать сложную логику алгоритма управления автомобилем, которая обеспечивает поворот колес, управление скоростью и сценарием экстренной остановки. "Если водитель сконцентрирован на дороге и при этом не отвлекается, скорость автомобиля увеличивается. Как только система детектирует нарастание усталости или отвлечение — скорость снижается. В экстренной ситуации или если водитель надолго отвлекся от приборной панели и лобового стекла, - например, когда уснул и кивает, - срабатывает система аварийной остановки", - объяснили в Neiry. Там добавили, что пока это экспериментальный проект, массовое производство в данный момент не планируется. "Нейроинтерфейсы — достаточно молодая сфера. Способ человеко-машинного взаимодействия может быть эффективен для предотвращения несчастных случаев на дорогах и в целом для повышения безопасности. Разработкой в будущем могут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья при условии внедрения технологического решения на особых территориях", - прокомментировал декан факультета информационных систем и технологий УлГТУ Кирилл Святов.
https://ria.ru/20240725/neuralink-1961853933.html
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технологии
Технологии
В России протестировали технологию управления "ГАЗелью" силой мысли

Neiry: российские инженеры испытали технологию управления "ГАЗелью" силой мысли

© Depositphotos.com / Andrew OstrovskyСила мысли
Сила мысли - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Depositphotos.com / Andrew Ostrovsky
Сила мысли. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские инженеры протестировали технологию управления "Газелью" силой мысли - при помощи нейроинтерфейса, который считывает волновую активность мозга и информацию с датчиков акселерометра, рассказали РИА Новости в IT-компании Neiry, которая разработала технологию.
«
"Российские инженеры из УлГТУ совместно с российской биотех-лабораторией Neiry провели эксперимент по управлению беспилотным грузовиком "Газель Next" с помощью нейроинтерфейса. Они представили уникальное решение, позволяющее управлять автомобилем без рук — с помощью волновой активности головного мозга и датчиков акселерометра", - сказали в компании.
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Нейроинтерфейс снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека, отслеживает движение головы и пульс. Он также позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания.
Во время эксперимента разработчики подключили нейроинтерфейс к компьютеру, а компьютер - к автомобилю. Это позволило создать сложную логику алгоритма управления автомобилем, которая обеспечивает поворот колес, управление скоростью и сценарием экстренной остановки.
"Если водитель сконцентрирован на дороге и при этом не отвлекается, скорость автомобиля увеличивается. Как только система детектирует нарастание усталости или отвлечение — скорость снижается. В экстренной ситуации или если водитель надолго отвлекся от приборной панели и лобового стекла, - например, когда уснул и кивает, - срабатывает система аварийной остановки", - объяснили в Neiry. Там добавили, что пока это экспериментальный проект, массовое производство в данный момент не планируется.
"Нейроинтерфейсы — достаточно молодая сфера. Способ человеко-машинного взаимодействия может быть эффективен для предотвращения несчастных случаев на дорогах и в целом для повышения безопасности. Разработкой в будущем могут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья при условии внедрения технологического решения на особых территориях", - прокомментировал декан факультета информационных систем и технологий УлГТУ Кирилл Святов.
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