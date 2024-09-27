https://ria.ru/20240927/sibir-1975109162.html

Серышев подчеркнул важность близости Сибири к азиатским странам

Серышев подчеркнул важность близости Сибири к азиатским странам - РИА Новости, 27.09.2024

Серышев подчеркнул важность близости Сибири к азиатским странам

Географическая близость Сибири к азиатским странам в условиях закрытия европейских рынков становится ключевым условием для построения новой многоотраслевой... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:18

2024-09-27T16:18

2024-09-27T16:21

экономика

россия

анатолий серышев

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НОВОСИБИРСК, 27 сен - РИА Новости. Географическая близость Сибири к азиатским странам в условиях закрытия европейских рынков становится ключевым условием для построения новой многоотраслевой экономики, считает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. В пятницу Серышев в режиме видеоконференции провел заседание совета при полномочном представителе президента с участием глав регионов округа. На заседании рассматривались предварительные итоги пятилетней реализации национальных проектов в регионах Сибири в 2019-2024 годы и ключевые направления формируемых новых нацпроектов. "Сибирь географически близка к азиатским странам. В условиях закрытия европейских рынков это крайне востребовано и является ключевым условием для наращивания внешнеэкономических связей и построения новой многоотраслевой экономики", - привели слова полпреда в пресс-центре его аппарата. Анатолий Серышев считает, что на нынешнем этапе, когда весь мир переживает "глубинную структурную перестройку", перед регионами Сибири открываются новые возможности. Полпред отметил, что совершенствование практически всех сфер жизни и отраслей экономики в настоящее время обеспечивается за счет научно-технологического развития. В предстоящий пятилетний период, считает он, необходимо наладить новые технологические цепочки переработки сырья и стимулировать промышленность на применение наукоемких решений. "Это позволит стране нарастить несырьевой экспорт на две трети к 2030 году, поможет Сибири переломить сырьевую направленность экономики в сторону инноваций", - полагает Серышев. Полномочный представитель отметил, что с 2025 года начнется следующий этап реализации национальных проектов, в связи с чем важно эффективно войти в их обновленную систему, разработать региональные проекты в развитие федеральных и с 1 января приступить к их "ритмичной реализации". Также важна совместная действенная работа представителей федеральных и региональных органов власти, добавил он.

https://ria.ru/20240617/kadry-1952865493.html

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экономика, россия, анатолий серышев