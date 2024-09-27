https://ria.ru/20240927/shkolnitsa-1974973450.html

"Вы также виноваты". Школьница из Луганска обратилась к Боррелю

"Вы также виноваты". Школьница из Луганска обратилась к Боррелю - РИА Новости, 27.09.2024

"Вы также виноваты". Школьница из Луганска обратилась к Боррелю

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", рассказала РИА Новости об обращении... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T04:55

2024-09-27T04:55

2024-09-27T10:50

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ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", рассказала РИА Новости об обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. "Здравствуйте, господин Боррель! Меня зовут Фаина Савенкова, я — подросток из Луганска. Города, который обстреливает Украина из оружия, поставляемого западными странами и Евросоюзом. Сейчас мы находимся на Аллее ангелов в Луганске. Каждый день количество погибших детей растет благодаря вам, господин Боррель", — говорит в обращении Савенкова.В своем послании школьница обращает внимание Борреля на то, что ответственность за гибель мирных людей, русских и украинских солдат лежит и на нем самом, так как убивает именно оружие, поставленное Западом."Живя в родном Донбассе десять лет под украинскими обстрелами, я имею право сказать вам лично, что Вы также виноваты в происходящем. <…> Вам не жаль ни русских, ни погибающих тысячами украинцев, ни европейцев. Когда закончится эта братоубийственная война, западные политики, развязавшие и поддерживающие эту бойню, обязательно будут покараны", — заверила Савенкова. Она подчеркнула, что Европа своими поставками вооружений лишь подталкивает мир к большой войне и что Украина является не жертвой этого конфликта, а его организатором, где НАТО — участник. "Вы хорошо знаете, что Европа не переживет третьей мировой войны, но своими поставками оружия и высокопарными словами о противостоянии с Россией вы ведете к большой войне. <…> Украина — не жертва, а организатор конфликта, где НАТО — участник", — подчеркнула луганчанка.Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.

https://ria.ru/20240925/zakharova-1974710270.html

https://ria.ru/20240907/kiev-1971269203.html

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луганск, украина, донбасс, жозеп боррель, нато, оон, в мире