"Вы также виноваты". Школьница из Луганска обратилась к Боррелю
Школьница из Луганска Савенкова в обращении к Боррелю: Европа не переживет войны
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", рассказала РИА Новости об обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю.
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"Здравствуйте, господин Боррель! Меня зовут Фаина Савенкова, я — подросток из Луганска. Города, который обстреливает Украина из оружия, поставляемого западными странами и Евросоюзом. Сейчас мы находимся на Аллее ангелов в Луганске. Каждый день количество погибших детей растет благодаря вам, господин Боррель", — говорит в обращении Савенкова.
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В своем послании школьница обращает внимание Борреля на то, что ответственность за гибель мирных людей, русских и украинских солдат лежит и на нем самом, так как убивает именно оружие, поставленное Западом.
"Живя в родном Донбассе десять лет под украинскими обстрелами, я имею право сказать вам лично, что Вы также виноваты в происходящем. <…> Вам не жаль ни русских, ни погибающих тысячами украинцев, ни европейцев. Когда закончится эта братоубийственная война, западные политики, развязавшие и поддерживающие эту бойню, обязательно будут покараны", — заверила Савенкова.
"Вы хорошо знаете, что Европа не переживет третьей мировой войны, но своими поставками оружия и высокопарными словами о противостоянии с Россией вы ведете к большой войне. <…> Украина — не жертва, а организатор конфликта, где НАТО — участник", — подчеркнула луганчанка.
Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.