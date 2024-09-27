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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 27.09.2024
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13:23 27.09.2024 (обновлено: 13:36 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/sever-1975048687.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 27.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю потеряли свыше 3270 военных, 10 танков, из них два Leopard, сообщило министерство... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:23
2024-09-27T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю потеряли свыше 3270 военных, 10 танков, из них два Leopard, сообщило министерство обороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3270 военнослужащих, 10 танков, из них два танка Leopard производства ФРГ, 66 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. "Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - отмечает МО РФ.По данным Минобороны, на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и националистического формирования "Кракен".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за неделю потеряли более 3270 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю потеряли свыше 3270 военных, 10 танков, из них два Leopard, сообщило министерство обороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3270 военнослужащих, 10 танков, из них два танка Leopard производства ФРГ, 66 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. "Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - отмечает МО РФ.
По данным Минобороны, на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и националистического формирования "Кракен".
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