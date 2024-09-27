https://ria.ru/20240927/sever-1975048687.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 27.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю потеряли свыше 3270 военных, 10 танков, из них два Leopard, сообщило министерство... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск "Север" за неделю потеряли свыше 3270 военных, 10 танков, из них два Leopard, сообщило министерство обороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3270 военнослужащих, 10 танков, из них два танка Leopard производства ФРГ, 66 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 53 орудия полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. "Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - отмечает МО РФ.По данным Минобороны, на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и националистического формирования "Кракен".

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность