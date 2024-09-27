https://ria.ru/20240927/samolet-1974971342.html
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
Автомобиль орнитолога выехал на взлетно-посадочную полосу варшавского аэропорта имени Шопена, когда там пытался приземлиться самолет с президентом Польши... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:31
2024-09-27T03:31
2024-09-27T03:32
польша
нью-йорк (город)
варшава
анджей дуда
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155753/13/1557531317_0:29:3539:2020_1920x0_80_0_0_fa2e87915557cc3988f5da0ec800515e.jpg
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Автомобиль орнитолога выехал на взлетно-посадочную полосу варшавского аэропорта имени Шопена, когда там пытался приземлиться самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту, сообщает радиостанция RMF FM. "Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, только со второго захода на посадку приземлился на аэродроме Шопена в Варшаве. Причиной стало столкновение другого самолета при посадке с птицей", - говорится в сообщении. Уточняется, что сразу после столкновения самолета с птицей на полосу въехал автомобиль орнитолога. "Он оказался там, где должен был приземлиться президентский Boeing. Самолет президента вынужден был уйти на второй круг над Варшавой", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, через несколько минут самолет с Дудой на борту благополучно приземлился в аэропорту назначения.
https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html
польша
нью-йорк (город)
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155753/13/1557531317_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_81c94b99a7ba4c187e46ae996b2ab0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, нью-йорк (город), варшава, анджей дуда, в мире
Польша, Нью-Йорк (город), Варшава, Анджей Дуда, В мире
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
RMF: машина орнитолога выехала на полосу, где пытался сесть самолет с Дудой