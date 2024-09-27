https://ria.ru/20240927/samolet-1974971342.html

СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой

СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой - РИА Новости, 27.09.2024

СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой

Автомобиль орнитолога выехал на взлетно-посадочную полосу варшавского аэропорта имени Шопена, когда там пытался приземлиться самолет с президентом Польши... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:31

2024-09-27T03:31

2024-09-27T03:32

польша

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варшава

анджей дуда

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ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Автомобиль орнитолога выехал на взлетно-посадочную полосу варшавского аэропорта имени Шопена, когда там пытался приземлиться самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту, сообщает радиостанция RMF FM. "Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, только со второго захода на посадку приземлился на аэродроме Шопена в Варшаве. Причиной стало столкновение другого самолета при посадке с птицей", - говорится в сообщении. Уточняется, что сразу после столкновения самолета с птицей на полосу въехал автомобиль орнитолога. "Он оказался там, где должен был приземлиться президентский Boeing. Самолет президента вынужден был уйти на второй круг над Варшавой", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, через несколько минут самолет с Дудой на борту благополучно приземлился в аэропорту назначения.

https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html

польша

нью-йорк (город)

варшава

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польша, нью-йорк (город), варшава, анджей дуда, в мире