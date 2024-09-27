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СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой - РИА Новости, 27.09.2024
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03:31 27.09.2024 (обновлено: 03:32 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/samolet-1974971342.html
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
Автомобиль орнитолога выехал на взлетно-посадочную полосу варшавского аэропорта имени Шопена, когда там пытался приземлиться самолет с президентом Польши... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:31
2024-09-27T03:32
польша
нью-йорк (город)
варшава
анджей дуда
в мире
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ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Автомобиль орнитолога выехал на взлетно-посадочную полосу варшавского аэропорта имени Шопена, когда там пытался приземлиться самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту, сообщает радиостанция RMF FM. "Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, только со второго захода на посадку приземлился на аэродроме Шопена в Варшаве. Причиной стало столкновение другого самолета при посадке с птицей", - говорится в сообщении. Уточняется, что сразу после столкновения самолета с птицей на полосу въехал автомобиль орнитолога. "Он оказался там, где должен был приземлиться президентский Boeing. Самолет президента вынужден был уйти на второй круг над Варшавой", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, через несколько минут самолет с Дудой на борту благополучно приземлился в аэропорту назначения.
https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html
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польша, нью-йорк (город), варшава, анджей дуда, в мире
Польша, Нью-Йорк (город), Варшава, Анджей Дуда, В мире
СМИ: автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой

RMF: машина орнитолога выехала на полосу, где пытался сесть самолет с Дудой

CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Автомобиль орнитолога выехал на взлетно-посадочную полосу варшавского аэропорта имени Шопена, когда там пытался приземлиться самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, только со второго захода на посадку приземлился на аэродроме Шопена в Варшаве. Причиной стало столкновение другого самолета при посадке с птицей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сразу после столкновения самолета с птицей на полосу въехал автомобиль орнитолога. "Он оказался там, где должен был приземлиться президентский Boeing. Самолет президента вынужден был уйти на второй круг над Варшавой", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, через несколько минут самолет с Дудой на борту благополучно приземлился в аэропорту назначения.
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ПольшаНью-Йорк (город)ВаршаваАнджей ДудаВ мире
 
 
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