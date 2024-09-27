https://ria.ru/20240927/saldo-1974975475.html

Сальдо объяснил, в чем Украина превзошла своих западных "хозяев"

Сальдо объяснил, в чем Украина превзошла своих западных "хозяев" - РИА Новости, 27.09.2024

Сальдо объяснил, в чем Украина превзошла своих западных "хозяев"

Киевский режим по уровню своего варварского отношения к людям в Херсонской области заходит дальше, чем ему советуют западные кураторы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T05:33

2024-09-27T05:33

2024-09-27T05:33

владимир сальдо

вооруженные силы украины

херсонская область

киев

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ГЕНИЧЕСК, 27 сен - РИА Новости. Киевский режим по уровню своего варварского отношения к людям в Херсонской области заходит дальше, чем ему советуют западные кураторы, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "(Киев) делает все для того, чтобы не дать возможности нашим жителям, мирным жителям, жить спокойно. То есть это и есть вот это вот варварское отношение к людям, которое открывает всю ту подноготную киевского режима, который еще больше делает, наверное, чем говорят и чем советуют ему западные кураторы", - сказал глава Херсонской области. Глава региона привел в пример недавний террористический акт, совершенный украинской армией в городе Алешки. "У нас в Алешках есть больница, районная больница, где медики работают. Понятно, что медики во всем мире - это медики, где бы что ни происходило. Но гоняться за главным врачом разведывательными дронами, выследить его, и возле его дома сбросить боеприпас - это может (сделать) только самый настоящий, низкий подонок. Поэтому вот эта вся (киевская) власть, которая дает такие поручения, она сама себя уже списала. Но, к сожалению… пока им помогают западные кураторы, которые не видят всех этих преступлений, которые они совершают, она пока что еще действует", - сказал Сальдо. По словам губернатора, противник ежедневно проводит попытки высадиться на левобережье Днепра, однако его действия пресекаются российской армией и приводят лишь к новым бессмысленным жертвам среди насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ, которых Киев и бросает в самоубийственные десанты на левый берег Днепра. "Ну и, конечно же, любые попытки их - они пресекаются. Потому что вооруженные силы Российской Федерации знают, что нужно делать. Ежедневно это продолжается, но возможностей и вероятностей даже высадки на левобережье - они просто приведут к дополнительным жертвам и среди военных, тех, которых вот там силком сейчас собирают и делают их военными, (и среди) мирных жителей, оставшихся под киевским режимом", - сказал глава Херсонской области. Ранее Сальдо подчеркивал, что большая часть населения оккупированного Киевом Херсона верит, что снова воссоединится с остальной Херсонской областью и Российской Федерацией.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974597057.html

https://ria.ru/20240925/zapad-1974566767.html

херсонская область

киев

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владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область , киев