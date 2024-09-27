https://ria.ru/20240927/ryabkov-1975159391.html

Рябков: Россия следит за реакцией Запада на изменение ядерной политики

Рябков: Россия следит за реакцией Запада на изменение ядерной политики - РИА Новости, 27.09.2024

Рябков: Россия следит за реакцией Запада на изменение ядерной политики

Россия отслеживает реакцию Запада на изменения в ядерной политике, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:58

2024-09-27T18:58

2024-09-27T19:33

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

в мире

запад

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия отслеживает реакцию Запада на изменения в ядерной политике, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.“Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены "Основы госполитики в области ядерного сдерживания", тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая”, — сказал он журналистам.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент заявил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, добавил глава государства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам. Он подчеркнул, что "здравомыслящие главы государств" и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте. Ядерный потенциал России и его сдерживающая роль хорошо известны всему миру, продолжил Песков. По его словам, сейчас происходит "корректировка ядерного сдерживания" с учетом напряженности, возникшей по периметру границ страны.

https://ria.ru/20240927/frantsiya-1975142072.html

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россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие, в мире, запад