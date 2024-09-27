https://ria.ru/20240927/ryabkov-1975159189.html

Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявил Рябков

Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявил Рябков - РИА Новости, 27.09.2024

Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявил Рябков

Россия не готова к возобновлению переговоров по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, без изменения враждебной антироссийской... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:57

2024-09-27T18:57

2024-09-27T20:00

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владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия не готова к возобновлению переговоров по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, без изменения враждебной антироссийской линии Вашингтона диалог невозможен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому ДСНВ и ждут решения президента РФ Владимира Путина, заявлял ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Наверное, они готовы, но мы не готовы. Потому что без изменения глубоко враждебного американского курса по отношению к России диалог и по этой теме, как и в целом по стратегической стабильности, просто невозможен", - сказал он журналистам.Рябков назвал такие действия Вашингтона дешёвым приёмом с целью создать себе благоприятный имидж."Я думаю, что смысл этих сигналов - создать имидж политики США, особенно в глазах, наверное, Глобального Юга, глобального большинства, которые не во всем разбираются с точки зрения механики разоруженческих договоренностей, процессов, которые в этой сфере имели место, и это дешёвый приём. Если мы серьёзно говорим об укреплении безопасности, мы должны начинать с отказа от антироссийского курса, а дальше мы изучим ситуацию так, как это определено президентом, и так, как это многократно нами разъяснялось", - заявил Рябков.

https://ria.ru/20240924/bayden-1974508479.html

https://ria.ru/20240925/peskov-1974577846.html

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, владимир путин, джон кирби