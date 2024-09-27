https://ria.ru/20240927/rumynija-1975014099.html

Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника

Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника - РИА Новости, 27.09.2024

Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника

Министерство обороны Румынии изучает версию о возможном заходе в воздушное пространство страны на 3 минуты одного из российских беспилотников. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:01

2024-09-27T11:01

2024-09-27T13:41

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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии изучает версию о возможном заходе в воздушное пространство страны на 3 минуты одного из российских беспилотников. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в приграничном с Румынией городе Измаил Одесской области. Как сообщал утром РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, два истребителя ВВС Румынии залетали в украинское воздушное пространство. В минобороны Румынии отметили, что для наблюдения за ситуацией были отправлены два самолета F-16 ВВС Румынии, а затем два самолета F-18 ВВС Испании. Они вернулись на базу к 4.00 (совпадает с мск). "В течение этого временного интервала румынская радиолокационная система наблюдения указала на возможность того, что один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3.00 на очень короткий период - менее трех минут - в приграничной зоне с Украиной. Силы министерства национальной обороны начиная с сегодняшнего утра проводят в этом районе поиски с помощью авиации и наземных групп", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте румынского военного ведомства. В министерстве отметили, что на данный час нет информации о какой-либо деятельности дрона на территории Румынии, и пообещали сообщить союзникам о сложившийся ситуации. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973719476.html

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в мире, румыния, одесская область, украина, сергей лебедев, нато, ввс испании, f-16