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Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника - РИА Новости, 27.09.2024
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11:01 27.09.2024 (обновлено: 13:41 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/rumynija-1975014099.html
Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника
Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника - РИА Новости, 27.09.2024
Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника
Министерство обороны Румынии изучает версию о возможном заходе в воздушное пространство страны на 3 минуты одного из российских беспилотников. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:01
2024-09-27T13:41
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии изучает версию о возможном заходе в воздушное пространство страны на 3 минуты одного из российских беспилотников. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в приграничном с Румынией городе Измаил Одесской области. Как сообщал утром РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, два истребителя ВВС Румынии залетали в украинское воздушное пространство. В минобороны Румынии отметили, что для наблюдения за ситуацией были отправлены два самолета F-16 ВВС Румынии, а затем два самолета F-18 ВВС Испании. Они вернулись на базу к 4.00 (совпадает с мск). "В течение этого временного интервала румынская радиолокационная система наблюдения указала на возможность того, что один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3.00 на очень короткий период - менее трех минут - в приграничной зоне с Украиной. Силы министерства национальной обороны начиная с сегодняшнего утра проводят в этом районе поиски с помощью авиации и наземных групп", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте румынского военного ведомства. В министерстве отметили, что на данный час нет информации о какой-либо деятельности дрона на территории Румынии, и пообещали сообщить союзникам о сложившийся ситуации. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html
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в мире, румыния, одесская область, украина, сергей лебедев, нато, ввс испании, f-16
В мире, Румыния, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев, НАТО, ВВС Испании, F-16
Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника

Минобороны Румынии заявило о поднятии истребителей якобы из-за российского БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны Румынии изучает версию о возможном заходе в воздушное пространство страны на 3 минуты одного из российских беспилотников.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в приграничном с Румынией городе Измаил Одесской области. Как сообщал утром РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, румынские силы ПВО приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу, два истребителя ВВС Румынии залетали в украинское воздушное пространство.
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В минобороны Румынии отметили, что для наблюдения за ситуацией были отправлены два самолета F-16 ВВС Румынии, а затем два самолета F-18 ВВС Испании. Они вернулись на базу к 4.00 (совпадает с мск).
"В течение этого временного интервала румынская радиолокационная система наблюдения указала на возможность того, что один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3.00 на очень короткий период - менее трех минут - в приграничной зоне с Украиной. Силы министерства национальной обороны начиная с сегодняшнего утра проводят в этом районе поиски с помощью авиации и наземных групп", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте румынского военного ведомства.
В министерстве отметили, что на данный час нет информации о какой-либо деятельности дрона на территории Румынии, и пообещали сообщить союзникам о сложившийся ситуации.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
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