https://ria.ru/20240927/rosseti-1975153800.html

"Россети" рассказали о развитии технической политики сетевого комплекса

"Россети" рассказали о развитии технической политики сетевого комплекса - РИА Новости, 27.09.2024

"Россети" рассказали о развитии технической политики сетевого комплекса

Проведение единой технической политики в масштабе всего электросетевого комплекса России должно стать одной из первоочередных задач, заявил заместитель... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:32

2024-09-27T18:32

2024-09-27T18:32

экономика

россия

санкт-петербург

россети

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Проведение единой технической политики в масштабе всего электросетевого комплекса России должно стать одной из первоочередных задач, заявил заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов. Он выступил на сессии Российской энергетической недели, где обсуждалось формирование отраслевого заказа. В мероприятии участвовали представители Минпромторга России и генерирующих компаний, производители оборудования. "Проведение единой технической политики в масштабе всего электросетевого комплекса России должно стать одной из первоочередных задач. От ее решения зависит дальнейшее импортозамещение, формирование прозрачного заказа для отечественных производителей, обеспечение совместимости оборудования, а в конечном счете – технологический суверенитет отрасли", – сказал Ляпунов, его слова приводит пресс-служба ПАО "Россети". Он добавил, что Положение о единой технической политике является одним из ключевых документов Группы "Россети". На его основе формируется вся нормативно-техническая база. Сегодня она включает в себя более 1,6 тысячи документов, в том числе 450 стандартов организации, учитывающих наработанную в РФ практику и передовой международный опыт. Кроме того, "Россети" используют собственную систему оценки соответствия (аттестации) оборудования и материалов. Производители понимают значение этого инструмента, поскольку он позволяет обеспечивать нужное качество продукции, подчеркнул Ляпунов. При этом даже некоторые сторонние компании предъявляют в качестве требования к поставщикам аттестацию Группы "Россети". Ляпунов напомнил, что Группа "Россети" также обладает собственным научными и исследовательскими центрами. Так, в начале года в Санкт-Петербурге была введена в эксплуатацию Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей. Ее возможности в числе прочего позволяют моделировать работу сети, апробировать новые решения. По данным пресс-службы, участники сессии отметили, что для дальнейшего укрепления технологического суверенитета необходимо развитие стандартизации энергетической отрасли в целом. В том числе для этого в 2024 году был подписан меморандум между Минпромторгом и Минэнерго России, ПАО "Россети", ПАО "Интер РАО" и АНО "Инновационный инжиниринговый центр". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240905/khimproizvodstvo-1970794892.html

https://ria.ru/20240606/delegatsiya-1951151238.html

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экономика, россия, санкт-петербург, россети, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)