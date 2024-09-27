https://ria.ru/20240927/restoran-1974987037.html

Основатель Family Garden поделился советами для ресторанного бизнеса

Основатель Family Garden поделился советами для ресторанного бизнеса - РИА Новости, 27.09.2024

Основатель Family Garden поделился советами для ресторанного бизнеса

Открывать рестораны сегодня не обязательно в уже раскрученных туристических локациях, в число перспективных направлений входят Дальний Восток, Сибирь и Крайний... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:02

2024-09-27T09:02

2024-09-27T09:02

дальний восток

москва

камчатка

снг

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Открывать рестораны сегодня не обязательно в уже раскрученных туристических локациях, в число перспективных направлений входят Дальний Восток, Сибирь и Крайний Север, рассказал РИА Новости основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян. "В данный момент нехватка заведений общепита на новых туристических направлениях - Дальний Восток, Сибирь, Крайний Север - может достигать 50%. А это значит, что эти локации могут стать перспективными для сотен рестораторов при нормативе, согласно которому на каждую тысячу человек должно быть обеспечено 40 посадочных мест. Сегодня Камчатка, Сахалин и Владивосток заняли лидирующие позиции, в том числе благодаря неповторимой дальневосточной кухне. То же самое можно сказать и про Алтай, Байкал и другие сибирские локации - в этом году местные отели были загружены на 100%, а в городах открылись новые проекты от известных рестораторов и шеф-поваров", - сказал Галстян. Основатель ресторанного холдинга подчеркнул, что в число самых перспективных направлений, где есть все шансы реализовать успешную концепцию, ориентированную на местное население, входят Карелия, Ленинградская область, Центральная Россия и Калининград. По мнению основателя MICE-Connection и тревел-эксперта Дмитрия Лапатина, сейчас удачный момент для инвестиций в регионы, в том числе благодаря мерам господдержки и росту популярности гастрономических путешествий. "Страна познается через кухню: люди едут отдыхать на пасеки и фермы, в контактные зоопарки и на зарыбленные пруды, популярностью пользуются винные туры, экскурсии на сыроварни и в клубничные поля. Растет запрос и на хорошие сетевые рестораны - потребители, привыкшие к хорошему сервису, хотят получать его не только в столице, но и в туристических локациях", - отметил он. Основатель ресторанного холдинга добавил, что помимо роста внутреннего туризма, россияне в качестве гастропутешествия сегодня активно изучают страны СНГ. В числе лидеров - Узбекистан, Армения, Белоруссия. "Популярность этих направлений связана с удобной логистикой, зачастую отсутствующим языковым барьером и упрощенными условиями для въезда", - сообщил Галстян, уточнив, что российские рестораторы уже также активно присматриваются к этим направлениям. КАКАЯ КУХНЯ В МОДЕ Сегодня в моде локальные кухни регионов, подчеркнул основатель MICE-Connection. Именно на них, по мнению Лапатина, стоит делать акцент. "В Карелии открываются рестораны, предлагающие блюда из дичи и традиционные пирожки-калитки, в Красноярске в заведениях подают соленые грибы и жаркое из медвежатины, а на Дальнем Востоке - морскую медведку и гребешков. Рестораторы, понимая новый тренд, включают в меню местные специалитеты, изучают старинные поваренные книги и собирают рецепты у старожилов, преображая их с помощью современных технологий и изысканной подачи", - рассказал он. В то же время основатель холдинга Family Garden отметил, что многие регионы РФ, в том числе туристические, испытывают острую нехватку разнообразия ресторанных концепций. "У тренда на местную кухню, который, безусловно, способствует развитию внутреннего туризма, есть и обратная сторона. Путешествуя по стране, люди хотят пробовать не только новую для себя кухню, но и привычные блюда. Так, для человека, выросшего на Кавказе, может быть экзотична традиционная кухня Центральной России. И, отведав в качестве эксперимента щей или кундюмов, он захочет переключиться на что-то более понятное - хинкали, хачапури. А заведений с такой кухней поблизости может и не оказаться", - пояснил Галстян. Он подчеркнул, что к каждому региону нужно подходить индивидуально, детально анализируя, какие концепции будут интересны именно там. "Выбирая новый город для открытия ресторана, нужно обращать внимание на численность населения, культуру, предпочтения в еде и атмосфере, туристическую привлекательность, среднюю доходность населения и налоговую нагрузку на бизнес. При правильной стратегии ресторан в региональном городе может довольно быстро окупиться и принести хорошую прибыль", - отметил Галстян. "Беря курс на регионы, нужно быть готовыми к возникновению некоторых сложностей: с наличием необходимых продуктов, стройматериалов, оборудования. В небольших городах сложнее найти подходящее помещение в аренду и провести в нем ремонт. Также нужно учитывать иную психологию аудитории: то, что уже стало обыденностью в Москве, в регионе может быть не принято. Поэтому молекулярную кухню и разного рода "хайповые" концепции лучше не рассматривать", - посоветовал он. Холдинг Family Garden основан в 2013 году и включает в свой портфель 34 ресторанных проекта в Москве, Сочи, Краснодаре и Ташкенте. Это собственные ("Инжир", "Vиноград", РК "Мандарин", Luckydze и "‎Грекос") и франчайзинговые ("Сорренто", "‎PRO.Хинкали by Novikov", "Южанин by Novikov", "Сыроварня", "‎Клево", "Ресторан №13", Medusa) концепции. Оборот холдинга в 2023 году составил 3,6 миллиарда рублей. В день рестораны холдинга посещает более 10 тысяч человек.

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https://ria.ru/20240504/kukhnya-1943796703.html

https://ria.ru/20240924/restoran-1974503561.html

дальний восток

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