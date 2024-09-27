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СМИ: США опасаются "смертоносного" ответа России на удары ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
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05:50 27.09.2024 (обновлено: 16:50 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/rakety-1974975849.html
СМИ: США опасаются "смертоносного" ответа России на удары ВСУ
СМИ: США опасаются "смертоносного" ответа России на удары ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: США опасаются "смертоносного" ответа России на удары ВСУ
Разведка США считает, что Россия может предпринять серьезные меры в ответ на разрешение ВСУ наносить удары по ее территории, сообщила The New York Times со... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:50
2024-09-27T16:50
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Разведка США считает, что Россия может предпринять серьезные меры в ответ на разрешение ВСУ наносить удары по ее территории, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.&quot;В оценке разведки, о которой ранее не сообщалось, &lt;…&gt; преуменьшается влияние от применения дальнобойных ракет на ход конфликта, поскольку Украина обладает ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще западные союзники смогут предоставить, если вообще смогут&quot;, — говорится в публикации.Как отмечает издание, аналитики также опасаются такого решения из-за невозможности просчитать его последствия, учитывая, что ближайшие советники президента США Джо Байдена считают, что ответ России будет "смертоносным"."Такое положение вещей может частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение и почему он был вынужден ответить нет на просьбу Зеленского", — пишут авторы статьи.Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. В четверг Зеленский, который находится с визитом в США, встретился с Джо Байденом, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие.Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.В среду Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Москвой ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
https://ria.ru/20240926/doktrina-1974743262.html
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россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, нато, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, В мире
СМИ: США опасаются "смертоносного" ответа России на удары ВСУ

NYT: разведка США считает опасным разрешение Украине на удары по России

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Разведка США считает, что Россия может предпринять серьезные меры в ответ на разрешение ВСУ наносить удары по ее территории, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
«

"В оценке разведки, о которой ранее не сообщалось, <…> преуменьшается влияние от применения дальнобойных ракет на ход конфликта, поскольку Украина обладает ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще западные союзники смогут предоставить, если вообще смогут", — говорится в публикации.

Как отмечает издание, аналитики также опасаются такого решения из-за невозможности просчитать его последствия, учитывая, что ближайшие советники президента США Джо Байдена считают, что ответ России будет "смертоносным".
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"Такое положение вещей может частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение и почему он был вынужден ответить нет на просьбу Зеленского", — пишут авторы статьи.
Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. В четверг Зеленский, который находится с визитом в США, встретился с Джо Байденом, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие.
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Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
В среду Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Москвой ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
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