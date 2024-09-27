СМИ: США опасаются "смертоносного" ответа России на удары ВСУ
NYT: разведка США считает опасным разрешение Украине на удары по России
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Разведка США считает, что Россия может предпринять серьезные меры в ответ на разрешение ВСУ наносить удары по ее территории, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
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"В оценке разведки, о которой ранее не сообщалось, <…> преуменьшается влияние от применения дальнобойных ракет на ход конфликта, поскольку Украина обладает ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще западные союзники смогут предоставить, если вообще смогут", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, аналитики также опасаются такого решения из-за невозможности просчитать его последствия, учитывая, что ближайшие советники президента США Джо Байдена считают, что ответ России будет "смертоносным".
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"Такое положение вещей может частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение и почему он был вынужден ответить нет на просьбу Зеленского", — пишут авторы статьи.
Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. В четверг Зеленский, который находится с визитом в США, встретился с Джо Байденом, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие.
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Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
В среду Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил уточнить условия применения Москвой ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.