https://ria.ru/20240927/putin-1975049864.html

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 27.09.2024

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:33

2024-09-27T13:33

2024-09-27T13:33

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Оперативное совещание Совбеза РФ традиционно проходит по пятницам. На прошлой неделе, 20 сентября, глава государства обсудил с постоянными членами СБ РФ вопросы объективной трактовки истории. Путин отметил, что недобросовестное использование истории в последние годы часто встречается в современной политике как средство достижения целей в отношении РФ. На этой неделе также состоялось заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, которое проходит дважды в год. На нем обсуждался вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика