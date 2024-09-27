https://ria.ru/20240927/putin-1975049864.html
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 27.09.2024
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:33
2024-09-27T13:33
2024-09-27T13:33
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Оперативное совещание Совбеза РФ традиционно проходит по пятницам. На прошлой неделе, 20 сентября, глава государства обсудил с постоянными членами СБ РФ вопросы объективной трактовки истории. Путин отметил, что недобросовестное использование истории в последние годы часто встречается в современной политике как средство достижения целей в отношении РФ. На этой неделе также состоялось заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, которое проходит дважды в год. На нем обсуждался вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза