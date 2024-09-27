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АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ до уровня ААА(RU), прогноз "стабильный" - РИА Новости, 27.09.2024
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17:52 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/psb-1975144069.html
АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ до уровня ААА(RU), прогноз "стабильный"
АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ до уровня ААА(RU), прогноз "стабильный" - РИА Новости, 27.09.2024
АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ до уровня ААА(RU), прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на одну ступень до максимального ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:52
2024-09-27T17:52
банки
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
акра
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на одну ступень до максимального ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка. Повышение кредитного рейтинга отражает результаты комплексного развития ПСБ как универсального банка, наделенного государством статусом опорного банка ОПК. В основе позитивного рейтингового действия агентства лежит существенно возросшая значимость ПСБ как единственного опорного банка для оборонно-промышленного комплекса страны. Это подтверждается и на законодательном уровне, где закреплена уникальная конкурентная позиция банка по обслуживанию контрактов ГОЗ, доля которых в ПСБ, по мнению агентства, достигнет 100% в скором времени. Кроме того, АКРА отмечает существенный рост рыночных долей банка за последние три года в активах и средствах физических лиц, что усиливает системную значимость ПСБ как финансового института. Дополнительным фактором возросшей значимости для государства является доминирующая роль ПСБ как финансового института на территории новых субъектов Российской Федерации. Банк обладает широкой филиальной сетью на данных территориях (468 офисов), обслуживает более 2,5 миллиона розничных клиентов и около 100 тысяч клиентов - юридических лиц, в полной мере способствуют процессам полномасштабной интеграции данных регионов в единое правовое, финансовое и банковское пространство страны. "Повышение рейтинга ПСБ до максимально возможного уровня ААА является закономерным результатом поступательного всестороннего развития на протяжении последних лет. ПСБ активно растет по всем ключевым направлениям и во всех клиентских сегментах: оставаясь надежным партнером государства в решении первостепенных задач, доверенных ПСБ как опорному банку ОПК, - и финансирование сектора, и расчеты по ГОЗ, и обслуживание сотрудников комплекса и военнослужащих, - мы также динамично усиливаем свои позиции на банковском рынке, наращивая объемы поддержки физических и юридических лиц", — приводит пресс-служба слова финансового директора ПСБ Татьяны Наумлинской.
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банки, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), акра
Банки, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), АКРА

АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ до уровня ААА(RU), прогноз "стабильный"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на одну ступень до максимального ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка.
Повышение кредитного рейтинга отражает результаты комплексного развития ПСБ как универсального банка, наделенного государством статусом опорного банка ОПК. В основе позитивного рейтингового действия агентства лежит существенно возросшая значимость ПСБ как единственного опорного банка для оборонно-промышленного комплекса страны. Это подтверждается и на законодательном уровне, где закреплена уникальная конкурентная позиция банка по обслуживанию контрактов ГОЗ, доля которых в ПСБ, по мнению агентства, достигнет 100% в скором времени.
Кроме того, АКРА отмечает существенный рост рыночных долей банка за последние три года в активах и средствах физических лиц, что усиливает системную значимость ПСБ как финансового института.
Дополнительным фактором возросшей значимости для государства является доминирующая роль ПСБ как финансового института на территории новых субъектов Российской Федерации. Банк обладает широкой филиальной сетью на данных территориях (468 офисов), обслуживает более 2,5 миллиона розничных клиентов и около 100 тысяч клиентов - юридических лиц, в полной мере способствуют процессам полномасштабной интеграции данных регионов в единое правовое, финансовое и банковское пространство страны.
"Повышение рейтинга ПСБ до максимально возможного уровня ААА является закономерным результатом поступательного всестороннего развития на протяжении последних лет. ПСБ активно растет по всем ключевым направлениям и во всех клиентских сегментах: оставаясь надежным партнером государства в решении первостепенных задач, доверенных ПСБ как опорному банку ОПК, - и финансирование сектора, и расчеты по ГОЗ, и обслуживание сотрудников комплекса и военнослужащих, - мы также динамично усиливаем свои позиции на банковском рынке, наращивая объемы поддержки физических и юридических лиц", — приводит пресс-служба слова финансового директора ПСБ Татьяны Наумлинской.
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БанкиНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)АКРА
 
 
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