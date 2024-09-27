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ПСБ запустил долгосрочные сбережения с государственным софинансированием - РИА Новости, 27.09.2024
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17:08 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/psb-1975123040.html
ПСБ запустил долгосрочные сбережения с государственным софинансированием
ПСБ запустил долгосрочные сбережения с государственным софинансированием - РИА Новости, 27.09.2024
ПСБ запустил долгосрочные сбережения с государственным софинансированием
Группа ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предложила частным клиентам новый продукт в рамках государственной программы долгосрочных сбережений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:08
2024-09-27T17:08
россия
промсвязьбанк
агентство по страхованию вкладов
псб (банк псб)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Группа ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предложила частным клиентам новый продукт в рамках государственной программы долгосрочных сбережений, сообщает пресс-служба банка. Программа содержит целый комплекс преимуществ для людей любых возрастов и позволяет с помощью государственного софинансирования и налоговых льгот сформировать личный капитал на любые цели, в том числе - как прибавку к пенсии. Кроме того, предусмотрена возможность передачи личного капитала по наследству. Участники программы могут увеличить размер накоплений как за счет собственных взносов, так и за счет финансовой поддержки от государства - до 360 тысяч рублей за 10 лет в рамках государственного софинансирования. Минимальный размер взноса для получения софинансирования от государства составляет 2 тысячи рублей в год. Дополнительно в зависимости от суммы взносов клиент ежегодно сможет получать повышенный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей. Все сбережения в рамках программы, включая полученный инвестиционный доход, застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза превышает страховую сумму по классическому банковскому депозиту. Накопленные сбережения можно передать по наследству, если выплата по договору еще не назначена или назначена на определенный срок. Дополнительным плюсом программы является возможность получать инвестиционный доход от размещения средств в надежные инвестиционные инструменты финансового рынка. Инвестиционный доход будет начисляться на счет ежегодно. Получить единовременную выплату по договору долгосрочных сбережений всех накопленных средств можно после 15 лет участия в программе или по достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет – у мужчин. В особых жизненных ситуациях для оплаты дорогостоящих видов лечения или при потере кормильца участники программы могут воспользоваться накопленными средствами раньше этого срока. Также забрать личные взносы и накопленный инвестиционный доход в полном объеме можно по истечении пяти лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений. Участником программы может стать любой желающий от 18 до 70 лет. Оформить услугу можно в любом отделении банка ПСБ, заключив договор долгосрочных сбережений с Негосударственным пенсионным фондом ПСБ. Первый взнос составляет от 30 тысяч рублей, и далее при ежегодном пополнении на сумму от 2 тысяч рублей клиент получает софинансирование от государства. "Сегодня в России реализуется целый ряд важных государственных программ, которые имеют стратегическое значение для формирования финансового благополучия и приумножения сбережений граждан. Группа ПСБ, обладая развитой цифровой инфраструктурой, широкой филиальной сетью и сильной инвестиционной командой, предлагает услуги в рамках государственной программы долгосрочных сбережений для всех жителей страны. Новый сберегательный продукт дает людям возможность накопить личный капитал, пользуясь налоговыми стимулами и софинансированием государства, чтобы обеспечить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе, причем, программа актуальна для всех поколений и позволяет решать широкий круг задач. Для молодежи программа станет важным шагом в достижении финансовой независимости, старшему поколению обеспечит дополнительный доход и станет хорошей прибавкой к пенсии, а молодым семьям даст возможность быстрее накопить на будущее образование своих детей. Прозрачные, надежные стратегии инвестирования от профессиональных управляющих позволят участникам программы сформировать дополнительный инвестиционный доход. При этом денежные средства будут надежно защищены государственными гарантиями", – отметила начальник управления комиссионных и инвестиционных продуктов ПСБ Ирина Козловская. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP2W2BPDh3
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россия, промсвязьбанк, агентство по страхованию вкладов, псб (банк псб)
Россия, Промсвязьбанк, Агентство по страхованию вкладов, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ запустил долгосрочные сбережения с государственным софинансированием

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Группа ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предложила частным клиентам новый продукт в рамках государственной программы долгосрочных сбережений, сообщает пресс-служба банка.
Программа содержит целый комплекс преимуществ для людей любых возрастов и позволяет с помощью государственного софинансирования и налоговых льгот сформировать личный капитал на любые цели, в том числе - как прибавку к пенсии. Кроме того, предусмотрена возможность передачи личного капитала по наследству.
Участники программы могут увеличить размер накоплений как за счет собственных взносов, так и за счет финансовой поддержки от государства - до 360 тысяч рублей за 10 лет в рамках государственного софинансирования. Минимальный размер взноса для получения софинансирования от государства составляет 2 тысячи рублей в год. Дополнительно в зависимости от суммы взносов клиент ежегодно сможет получать повышенный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей.
Все сбережения в рамках программы, включая полученный инвестиционный доход, застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза превышает страховую сумму по классическому банковскому депозиту.
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Накопленные сбережения можно передать по наследству, если выплата по договору еще не назначена или назначена на определенный срок. Дополнительным плюсом программы является возможность получать инвестиционный доход от размещения средств в надежные инвестиционные инструменты финансового рынка. Инвестиционный доход будет начисляться на счет ежегодно.
Получить единовременную выплату по договору долгосрочных сбережений всех накопленных средств можно после 15 лет участия в программе или по достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет – у мужчин. В особых жизненных ситуациях для оплаты дорогостоящих видов лечения или при потере кормильца участники программы могут воспользоваться накопленными средствами раньше этого срока. Также забрать личные взносы и накопленный инвестиционный доход в полном объеме можно по истечении пяти лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений.
Участником программы может стать любой желающий от 18 до 70 лет. Оформить услугу можно в любом отделении банка ПСБ, заключив договор долгосрочных сбережений с Негосударственным пенсионным фондом ПСБ. Первый взнос составляет от 30 тысяч рублей, и далее при ежегодном пополнении на сумму от 2 тысяч рублей клиент получает софинансирование от государства.
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"Сегодня в России реализуется целый ряд важных государственных программ, которые имеют стратегическое значение для формирования финансового благополучия и приумножения сбережений граждан. Группа ПСБ, обладая развитой цифровой инфраструктурой, широкой филиальной сетью и сильной инвестиционной командой, предлагает услуги в рамках государственной программы долгосрочных сбережений для всех жителей страны. Новый сберегательный продукт дает людям возможность накопить личный капитал, пользуясь налоговыми стимулами и софинансированием государства, чтобы обеспечить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе, причем, программа актуальна для всех поколений и позволяет решать широкий круг задач. Для молодежи программа станет важным шагом в достижении финансовой независимости, старшему поколению обеспечит дополнительный доход и станет хорошей прибавкой к пенсии, а молодым семьям даст возможность быстрее накопить на будущее образование своих детей. Прозрачные, надежные стратегии инвестирования от профессиональных управляющих позволят участникам программы сформировать дополнительный инвестиционный доход. При этом денежные средства будут надежно защищены государственными гарантиями", – отметила начальник управления комиссионных и инвестиционных продуктов ПСБ Ирина Козловская.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP2W2BPDh3
 
РоссияПромсвязьбанкАгентство по страхованию вкладовПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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