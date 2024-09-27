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В Махачкале прогремел взрыв на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
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18:00 27.09.2024 (обновлено: 20:07 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/prokuratura-1975146531.html
В Махачкале прогремел взрыв на АЗС
В Махачкале прогремел взрыв на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
В Махачкале прогремел взрыв на АЗС
Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:00
2024-09-27T20:07
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана."По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 (совпадает с мск), произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", — подчеркнули в ведомстве.По последним данным МЧС, при взрыве погибли пять человек, включая ребенка, еще десять пострадали. Здание АЗС разрушилось, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.МВД по Дагестану призвало местных жителей не ездить в сторону места ЧП. В ведомстве подчеркнули, что туда стянули все экстренные службы. Полиция также выводит за оцепление людей, оказавшихся рядом с местом взрыва. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники.В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов также сообщил о погибших и пострадавших при взрыве. Он указал, что выехал на место происшествия.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале
взрыв Дагестан
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МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
В Махачкале прогремел взрыв на АЗС

Прокуратура: в Махачкале произошел взрыв на АЗС с возгоранием

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МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана.
"По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 (совпадает с мск), произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", — подчеркнули в ведомстве.
По последним данным МЧС, при взрыве погибли пять человек, включая ребенка, еще десять пострадали. Здание АЗС разрушилось, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.
МВД по Дагестану призвало местных жителей не ездить в сторону места ЧП. В ведомстве подчеркнули, что туда стянули все экстренные службы. Полиция также выводит за оцепление людей, оказавшихся рядом с местом взрыва. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники.
© Фото : соцсетиПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане
© Фото : соцсети
1 из 2
© Кадр видео из соцсетейПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Пожар на заправке в Дагестане
© Фото : соцсети
1 из 2
Пожар на заправке в Дагестане
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов также сообщил о погибших и пострадавших при взрыве. Он указал, что выехал на место происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Названа одна из причин взрыва на АЗС в Махачкале в 2023 году
18 сентября, 06:12
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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