В Махачкале прогремел взрыв на АЗС

МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана."По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 (совпадает с мск), произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", — подчеркнули в ведомстве.По последним данным МЧС, при взрыве погибли пять человек, включая ребенка, еще десять пострадали. Здание АЗС разрушилось, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.МВД по Дагестану призвало местных жителей не ездить в сторону места ЧП. В ведомстве подчеркнули, что туда стянули все экстренные службы. Полиция также выводит за оцепление людей, оказавшихся рядом с местом взрыва. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники.В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов также сообщил о погибших и пострадавших при взрыве. Он указал, что выехал на место происшествия.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
https://ria.ru/20240918/dokumenty-1973312204.html
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96
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7 495 645-6601
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале
взрыв Дагестан
2024-09-27T18:00
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PT0M20S
МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС
МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана.
"По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 (совпадает с мск), произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", — подчеркнули в ведомстве.
По последним данным МЧС, при взрыве погибли пять человек, включая ребенка, еще десять пострадали. Здание АЗС разрушилось, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.
МВД по Дагестану призвало местных жителей не ездить в сторону места ЧП. В ведомстве подчеркнули, что туда стянули все экстренные службы. Полиция также выводит за оцепление людей, оказавшихся рядом с местом взрыва. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники.
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