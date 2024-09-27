https://ria.ru/20240927/prokuratura-1975146531.html

В Махачкале прогремел взрыв на АЗС

В Махачкале прогремел взрыв на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

В Махачкале прогремел взрыв на АЗС

Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:00

2024-09-27T18:00

2024-09-27T20:07

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана."По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30 (совпадает с мск), произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", — подчеркнули в ведомстве.По последним данным МЧС, при взрыве погибли пять человек, включая ребенка, еще десять пострадали. Здание АЗС разрушилось, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.МВД по Дагестану призвало местных жителей не ездить в сторону места ЧП. В ведомстве подчеркнули, что туда стянули все экстренные службы. Полиция также выводит за оцепление людей, оказавшихся рядом с местом взрыва. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники.В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов также сообщил о погибших и пострадавших при взрыве. Он указал, что выехал на место происшествия.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.

https://ria.ru/20240918/dokumenty-1973312204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва на АЗС в Махачкале взрыв Дагестан 2024-09-27T18:00 true PT0M20S

МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС 2024-09-27T18:00 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале