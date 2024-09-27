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В ГД предложили ускорить разработку "социального паспорта военнослужащего" - РИА Новости, 27.09.2024
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06:30 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/predlozhenie-1974977360.html
В ГД предложили ускорить разработку "социального паспорта военнослужащего"
В ГД предложили ускорить разработку "социального паспорта военнослужащего" - РИА Новости, 27.09.2024
В ГД предложили ускорить разработку "социального паспорта военнослужащего"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ускорить... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:30
2024-09-27T06:30
самарская область
сергей миронов
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ускорить разработку проекта "социальный паспорт военнослужащего", а также включить в проект получение семьей военнослужащего психологической, медицинской и финансовой помощи в случае необходимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас поручить уполномоченным должностным лицам правительства Российской Федерации ускорить разработку общефедерального проекта "Социальный паспорт военнослужащего", - сказано в обращении. Идею введения такого "паспорта" подержал в марте 2023 года президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить этот проект, отметил Миронов в комментарии РИА Новости. Он добавил, что сейчас программа действует лишь в некоторых регионах - например, в Вологодской, Курганской и Самарской областях. В обращении Миронов также предложил рассмотреть возможность включить в проект следующий план мероприятий сопровождения семьи военнослужащего: организация психологической помощи, организация медицинской помощи, содействие трудоустройству, организация занятости детей, получения образования, в том числе в учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, оказание финансовой помощи, в том числе мер поддержки, срочной социальной помощи, благотворительной помощи, а также оказание помощи в уходе за несовершеннолетними и оказание помощи в быту. По его мнению, этот проект должен учитывать ключевые вопросы межведомственного сопровождения участников специальной военной операции, семей военнослужащих и добровольцев, и в первую очень организацию медицинской, психологической помощи и содействие в трудоустройстве. Лидер партии отметил, что в рамках проекта СРЗП предлагает ряд шагов. В их числе - социальная помощь и поддержка в уходе при необходимости за несовершеннолетними детьми родителям, женам и мужьям участников СВО. Парламентарий полагает, что в целом в "паспорте" должна отражаться информация о военнослужащем, его семье, об их финансовых обязательствах, нерешенных медицинских и социально-бытовых вопросах, благодаря чему органы соцзащиты смогут сразу определить, какая адресная поддержка нужна каждой конкретной семье.
https://ria.ru/20240926/sk-1974826083.html
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самарская область, сергей миронов, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество
Самарская область, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
В ГД предложили ускорить разработку "социального паспорта военнослужащего"

Миронов предложил ускорить создание проекта "социальный паспорт военнослужащего"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ускорить разработку проекта "социальный паспорт военнослужащего", а также включить в проект получение семьей военнослужащего психологической, медицинской и финансовой помощи в случае необходимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Просим Вас поручить уполномоченным должностным лицам правительства Российской Федерации ускорить разработку общефедерального проекта "Социальный паспорт военнослужащего", - сказано в обращении.
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Идею введения такого "паспорта" подержал в марте 2023 года президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить этот проект, отметил Миронов в комментарии РИА Новости. Он добавил, что сейчас программа действует лишь в некоторых регионах - например, в Вологодской, Курганской и Самарской областях.
В обращении Миронов также предложил рассмотреть возможность включить в проект следующий план мероприятий сопровождения семьи военнослужащего: организация психологической помощи, организация медицинской помощи, содействие трудоустройству, организация занятости детей, получения образования, в том числе в учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, оказание финансовой помощи, в том числе мер поддержки, срочной социальной помощи, благотворительной помощи, а также оказание помощи в уходе за несовершеннолетними и оказание помощи в быту.
По его мнению, этот проект должен учитывать ключевые вопросы межведомственного сопровождения участников специальной военной операции, семей военнослужащих и добровольцев, и в первую очень организацию медицинской, психологической помощи и содействие в трудоустройстве.
Лидер партии отметил, что в рамках проекта СРЗП предлагает ряд шагов. В их числе - социальная помощь и поддержка в уходе при необходимости за несовершеннолетними детьми родителям, женам и мужьям участников СВО. Парламентарий полагает, что в целом в "паспорте" должна отражаться информация о военнослужащем, его семье, об их финансовых обязательствах, нерешенных медицинских и социально-бытовых вопросах, благодаря чему органы соцзащиты смогут сразу определить, какая адресная поддержка нужна каждой конкретной семье.
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Самарская областьСергей МироновМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
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