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Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры - РИА Новости, 27.09.2024
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Надежные люди
 
15:36 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/pomosch-1975086686.html
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры - РИА Новости, 27.09.2024
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры
Волонтеры из Магадана доставят в зону СВО гидроскутеры, которые используют для изготовления тележек, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:36
2024-09-27T15:36
надежные люди
магадан
боевое братство
сво
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МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставят в зону СВО гидроскутеры, которые используют для изготовления тележек, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Забрали у волонтёрской организации "Колыма Своих не бросает" двенадцать рабочих гироскутеров, один на запчасти. Передадим в действующие подразделения. Из них будут делать вот такие тележки для доставки на самые передовые участки всего необходимого", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240927/pomosch-1975054245.html
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магадан, боевое братство, сво
Надежные люди, Магадан, Боевое братство, СВО

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры
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Дзен
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставят в зону СВО гидроскутеры, которые используют для изготовления тележек, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Забрали у волонтёрской организации "Колыма Своих не бросает" двенадцать рабочих гироскутеров, один на запчасти. Передадим в действующие подразделения. Из них будут делать вот такие тележки для доставки на самые передовые участки всего необходимого", - написал Козлов.
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Надежные людиМагаданБоевое братствоСВО
 
 
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