https://ria.ru/20240927/pomosch-1975086686.html

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры - РИА Новости, 27.09.2024

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры

Волонтеры из Магадана доставят в зону СВО гидроскутеры, которые используют для изготовления тележек, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:36

2024-09-27T15:36

2024-09-27T15:36

надежные люди

магадан

боевое братство

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975083912_0:326:853:806_1920x0_80_0_0_e4c477c3f2b6d5670e32eb22605c7309.jpg

МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставят в зону СВО гидроскутеры, которые используют для изготовления тележек, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Забрали у волонтёрской организации "Колыма Своих не бросает" двенадцать рабочих гироскутеров, один на запчасти. Передадим в действующие подразделения. Из них будут делать вот такие тележки для доставки на самые передовые участки всего необходимого", - написал Козлов.

https://ria.ru/20240927/pomosch-1975054245.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магадан, боевое братство, сво