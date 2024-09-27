https://ria.ru/20240927/pomosch-1975086686.html
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры - РИА Новости, 27.09.2024
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО гидроскутеры
Волонтеры из Магадана доставят в зону СВО гидроскутеры, которые используют для изготовления тележек, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:36
2024-09-27T15:36
2024-09-27T15:36
надежные люди
магадан
боевое братство
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975083912_0:326:853:806_1920x0_80_0_0_e4c477c3f2b6d5670e32eb22605c7309.jpg
МАГАДАН, 27 сен - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставят в зону СВО гидроскутеры, которые используют для изготовления тележек, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Забрали у волонтёрской организации "Колыма Своих не бросает" двенадцать рабочих гироскутеров, один на запчасти. Передадим в действующие подразделения. Из них будут делать вот такие тележки для доставки на самые передовые участки всего необходимого", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240927/pomosch-1975054245.html
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975083912_0:246:853:886_1920x0_80_0_0_b53be89eb84a2c5f9cd1df398dc115f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, боевое братство, сво
Надежные люди, Магадан, Боевое братство, СВО