https://ria.ru/20240927/pomosch-1975054245.html

Башкирские депутаты отправили в зону СВО рации и средства РЭБ

Башкирские депутаты отправили в зону СВО рации и средства РЭБ - РИА Новости, 27.09.2024

Башкирские депутаты отправили в зону СВО рации и средства РЭБ

Депутаты башкирского парламента отправили в зону спецоперации рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба госсобрания -... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:54

2024-09-27T13:54

2024-09-27T13:54

надежные люди

республика башкортостан

константин толкачев

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УФА, 27 сен – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента отправили в зону спецоперации рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба госсобрания - курултая региона. "К линии фронта отправлена партия груза, собранная депутатами по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений, в которых несут службу военнослужащие из нашей республики", - цитирует пресс-служба председателя парламента Башкирии Константина Толкачева. По его словам, всего будет доставлено более 200 наименований продукции, включая рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы. "Установки РЭБ остро необходимы, в том числе санитарным автомобилям, которые работают на передовой и вывозят с поля боя раненых. Закуплены дроны, тепловизоры, а также медицинские препараты, пиломатериалы, тепловые пушки, компрессоры и многое другое. Держим связь с нашими ребятами и стараемся оперативно реагировать на их запросы. Помогаем всем подразделениям, где служат наши земляки", - добавил Толкачев. По данным пресс-службы, колонну сопровождает вице-спикер парламента республики Салават Хусаинов. Маршрут гуманитарной колонны пролегает по всей линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240926/pomosch-1974873377.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика башкортостан, константин толкачев