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Башкирские депутаты отправили в зону СВО рации и средства РЭБ
Башкирские депутаты отправили в зону СВО рации и средства РЭБ - РИА Новости, 27.09.2024
Башкирские депутаты отправили в зону СВО рации и средства РЭБ
Депутаты башкирского парламента отправили в зону спецоперации рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба госсобрания -... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:54
2024-09-27T13:54
2024-09-27T13:54
надежные люди
республика башкортостан
константин толкачев
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента отправили в зону спецоперации рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба госсобрания - курултая региона. "К линии фронта отправлена партия груза, собранная депутатами по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений, в которых несут службу военнослужащие из нашей республики", - цитирует пресс-служба председателя парламента Башкирии Константина Толкачева. По его словам, всего будет доставлено более 200 наименований продукции, включая рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы. "Установки РЭБ остро необходимы, в том числе санитарным автомобилям, которые работают на передовой и вывозят с поля боя раненых. Закуплены дроны, тепловизоры, а также медицинские препараты, пиломатериалы, тепловые пушки, компрессоры и многое другое. Держим связь с нашими ребятами и стараемся оперативно реагировать на их запросы. Помогаем всем подразделениям, где служат наши земляки", - добавил Толкачев. По данным пресс-службы, колонну сопровождает вице-спикер парламента республики Салават Хусаинов. Маршрут гуманитарной колонны пролегает по всей линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240926/pomosch-1974873377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, константин толкачев
Надежные люди, Республика Башкортостан, Константин Толкачев
УФА, 27 сен – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента отправили в зону спецоперации рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба госсобрания - курултая региона.
"К линии фронта отправлена партия груза, собранная депутатами по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений, в которых несут службу военнослужащие из нашей республики", - цитирует пресс-служба председателя парламента Башкирии Константина Толкачева
.
По его словам, всего будет доставлено более 200 наименований продукции, включая рации нового поколения и средства радиоэлектронной борьбы.
"Установки РЭБ остро необходимы, в том числе санитарным автомобилям, которые работают на передовой и вывозят с поля боя раненых. Закуплены дроны, тепловизоры, а также медицинские препараты, пиломатериалы, тепловые пушки, компрессоры и многое другое. Держим связь с нашими ребятами и стараемся оперативно реагировать на их запросы. Помогаем всем подразделениям, где служат наши земляки", - добавил Толкачев.
По данным пресс-службы, колонну сопровождает вице-спикер парламента республики Салават Хусаинов. Маршрут гуманитарной колонны пролегает по всей линии боевого соприкосновения.