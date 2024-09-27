https://ria.ru/20240927/polsha-1975075208.html

Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана

Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана - РИА Новости, 27.09.2024

Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана

Польша передумала эвакуировать свой военный контингент из Ливана, следует из слов официального представителя Оперативного командования родов Вооруженных сил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:59

2024-09-27T14:59

2024-09-27T14:59

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ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Польша передумала эвакуировать свой военный контингент из Ливана, следует из слов официального представителя Оперативного командования родов Вооруженных сил Польши Яцека Горышевского. В составе временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) проходят службу около 250 польских военнослужащих. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает эвакуации польского военного контингента из Ливана. "Оценки показывают, что на данный момент нет необходимости в эвакуации контингента. Основные решения по реагированию на эскалацию будут приниматься международными командованиями в рамках ООН в координации с соответствующими национальными органами отдельных государств", - заявил Горышевский журналистам в пятницу. Он отметил, что польский контингент в Ливане "остается готовым к выполнению своих задач в соответствии с мандатом, соблюдая все процедуры безопасности". По словам Горышевского, польские солдаты, участвующие в миссии UNIFIL, размещены на базах и постах, "подготовленных для обеспечения физической безопасности солдат". С ними регулярно проводятся тренинги по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с действующими процедурами безопасности, добавил представитель Оперативного командования. По его сведениям, в настоящее время ни одно из государств-членов миссии UNIFIL не приняло решения об эвакуации своих войск из Ливана. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240927/izrail-1975029674.html

https://ria.ru/20240919/evakuatsiya-1973553745.html

https://ria.ru/20240927/livan-1975067018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, польша, хасан насралла, оон, хезболла