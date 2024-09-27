Рейтинг@Mail.ru
Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/polsha-1975075208.html
Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана
Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана - РИА Новости, 27.09.2024
Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана
Польша передумала эвакуировать свой военный контингент из Ливана, следует из слов официального представителя Оперативного командования родов Вооруженных сил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:59
2024-09-27T14:59
в мире
ливан
израиль
польша
хасан насралла
оон
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_c05a50a58a81695508a66b9a676dbb23.jpg
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Польша передумала эвакуировать свой военный контингент из Ливана, следует из слов официального представителя Оперативного командования родов Вооруженных сил Польши Яцека Горышевского. В составе временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) проходят службу около 250 польских военнослужащих. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает эвакуации польского военного контингента из Ливана. "Оценки показывают, что на данный момент нет необходимости в эвакуации контингента. Основные решения по реагированию на эскалацию будут приниматься международными командованиями в рамках ООН в координации с соответствующими национальными органами отдельных государств", - заявил Горышевский журналистам в пятницу. Он отметил, что польский контингент в Ливане "остается готовым к выполнению своих задач в соответствии с мандатом, соблюдая все процедуры безопасности". По словам Горышевского, польские солдаты, участвующие в миссии UNIFIL, размещены на базах и постах, "подготовленных для обеспечения физической безопасности солдат". С ними регулярно проводятся тренинги по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с действующими процедурами безопасности, добавил представитель Оперативного командования. По его сведениям, в настоящее время ни одно из государств-членов миссии UNIFIL не приняло решения об эвакуации своих войск из Ливана. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240927/izrail-1975029674.html
https://ria.ru/20240919/evakuatsiya-1973553745.html
https://ria.ru/20240927/livan-1975067018.html
ливан
израиль
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775406_100:0:1900:1350_1920x0_80_0_0_7363e28c3e446b3c8ed633c15c1f3e1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, польша, хасан насралла, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Польша, Хасан Насралла, ООН, Хезболла
Польша передумала эвакуировать военный контингент из Ливана

В ВС Польши заявили, что не будут эвакуировать свой военный контингент из Ливана

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Польша передумала эвакуировать свой военный контингент из Ливана, следует из слов официального представителя Оперативного командования родов Вооруженных сил Польши Яцека Горышевского.
В составе временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) проходят службу около 250 польских военнослужащих. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает эвакуации польского военного контингента из Ливана.
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 12:11
"Оценки показывают, что на данный момент нет необходимости в эвакуации контингента. Основные решения по реагированию на эскалацию будут приниматься международными командованиями в рамках ООН в координации с соответствующими национальными органами отдельных государств", - заявил Горышевский журналистам в пятницу.
Он отметил, что польский контингент в Ливане "остается готовым к выполнению своих задач в соответствии с мандатом, соблюдая все процедуры безопасности".
По словам Горышевского, польские солдаты, участвующие в миссии UNIFIL, размещены на базах и постах, "подготовленных для обеспечения физической безопасности солдат". С ними регулярно проводятся тренинги по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с действующими процедурами безопасности, добавил представитель Оперативного командования.
По его сведениям, в настоящее время ни одно из государств-членов миссии UNIFIL не приняло решения об эвакуации своих войск из Ливана.
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны
19 сентября, 07:57
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня
Вчера, 14:28
 
В миреЛиванИзраильПольшаХасан НасраллаООНХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала