https://ria.ru/20240927/podpole-1974980476.html

Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники

Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники - РИА Новости, 27.09.2024

Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники

При ударе по Измаилу получили повреждения объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, также есть погибшие среди наемников, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:34

2024-09-27T07:34

2024-09-27T08:26

специальная военная операция на украине

украина

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. При ударе по Измаилу получили повреждения объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, также есть погибшие среди наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард", — рассказал собеседник агентства.По данным Лебедева, также погибли украинские военнослужащие и румынские наемники. От 12 до 15 пострадавших увезли в больницы.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240926/podpole-1974830837.html

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украина, сергей лебедев, в мире