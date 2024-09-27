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Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 27.09.2024 (обновлено: 08:26 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/podpole-1974980476.html
Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники
Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники - РИА Новости, 27.09.2024
Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники
При ударе по Измаилу получили повреждения объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, также есть погибшие среди наемников, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:34
2024-09-27T08:26
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. При ударе по Измаилу получили повреждения объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, также есть погибшие среди наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард", — рассказал собеседник агентства.По данным Лебедева, также погибли украинские военнослужащие и румынские наемники. От 12 до 15 пострадавших увезли в больницы.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240926/podpole-1974830837.html
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украина, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, В мире
Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники

Подполье: в Измаиле повреждены портовые объекты, включая склады бронетехники

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. При ударе по Измаилу получили повреждения объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, также есть погибшие среди наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард", — рассказал собеседник агентства.
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По данным Лебедева, также погибли украинские военнослужащие и румынские наемники. От 12 до 15 пострадавших увезли в больницы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛебедевВ мире
 
 
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