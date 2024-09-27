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СМИ сообщили о затоплении новейшей атомной подлодки - РИА Новости, 27.09.2024
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02:23 27.09.2024 (обновлено: 02:37 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/podlodka-1974968920.html
СМИ сообщили о затоплении новейшей атомной подлодки
СМИ сообщили о затоплении новейшей атомной подлодки - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ сообщили о затоплении новейшей атомной подлодки
Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года у пирса, утверждает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:23
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в мире
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года у пирса, утверждает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.Как заявил собеседник, инцидент произошел в мае—июне. По его словам, причины произошедшего неизвестны, как и то, находилось ли на борту подлодки ядерное топливо.Ранее в четверг издание Wall Street Journal опубликовало серию спутниковых снимков Planet Labs, сделанных в июне, на которых видны краны на верфи в Ухане, где, как утверждается, должна была быть пришвартована затонувшая субмарина.Официальный представитель посольства Китая в США заявил агентству, что у них отсутствует информация по поводу возможного инцидента.
https://ria.ru/20240926/kitaj-1974761635.html
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в мире, китай, ухань, сша, министерство обороны сша
В мире, Китай, Ухань, США, Министерство обороны США
СМИ сообщили о затоплении новейшей атомной подлодки

Reuters: новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула у пирса

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года у пирса, утверждает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как заявил собеседник, инцидент произошел в мае—июне. По его словам, причины произошедшего неизвестны, как и то, находилось ли на борту подлодки ядерное топливо.
Ранее в четверг издание Wall Street Journal опубликовало серию спутниковых снимков Planet Labs, сделанных в июне, на которых видны краны на верфи в Ухане, где, как утверждается, должна была быть пришвартована затонувшая субмарина.
Официальный представитель посольства Китая в США заявил агентству, что у них отсутствует информация по поводу возможного инцидента.
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