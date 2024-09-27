https://ria.ru/20240927/plen-1975049308.html
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных - РИА Новости, 27.09.2024
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных
В течение прошедшей недели в российский плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:31
2024-09-27T13:31
2024-09-27T13:38
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В течение прошедшей недели в российский плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных
Минобороны: в российский плен за неделю сдались 66 военнослужащих ВСУ