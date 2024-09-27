https://ria.ru/20240927/plen-1975049308.html

В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных

В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных - РИА Новости, 27.09.2024

В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных

В течение прошедшей недели в российский плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:31

2024-09-27T13:31

2024-09-27T13:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В течение прошедшей недели в российский плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность