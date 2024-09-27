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В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 27.09.2024 (обновлено: 13:38 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/plen-1975049308.html
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных - РИА Новости, 27.09.2024
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных
В течение прошедшей недели в российский плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:31
2024-09-27T13:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В течение прошедшей недели в российский плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В российский плен за неделю сдались 66 украинских военных

Минобороны: в российский плен за неделю сдались 66 военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В течение прошедшей недели в российский плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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