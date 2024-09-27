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Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече - РИА Новости, 27.09.2024
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00:41 27.09.2024 (обновлено: 00:44 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pismo-1974965295.html
Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече
Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече
Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:41
2024-09-27T00:44
сша
нью-йорк (город)
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дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября. "Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%", - говорится в письме. В тексте письма, которое начинается со слов "Дорогой Дональд", Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине. Он также подтвердил сообщения из СМИ о том, что его команда уже запрашивала встречи с экс-президентом США. Заканчивается обращение словами "С уважением, Владимир". Ранее журнал Time сообщил, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240927/tramp-1974964658.html
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сша, нью-йорк (город), украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), выборы президента сша — 2024, в мире
США, Нью-Йорк (город), Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече

Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о личной встрече в Нью-Йорке

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
«
"Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%", - говорится в письме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке
00:29
В тексте письма, которое начинается со слов "Дорогой Дональд", Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине. Он также подтвердил сообщения из СМИ о том, что его команда уже запрашивала встречи с экс-президентом США. Заканчивается обращение словами "С уважением, Владимир".
Ранее журнал Time сообщил, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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