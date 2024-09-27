https://ria.ru/20240927/peterburg-1975098900.html
В Петербурге заключили под стражу экс-главу комитета по труду
В Петербурге заключили под стражу экс-главу комитета по труду - РИА Новости, 27.09.2024
В Петербурге заключили под стражу экс-главу комитета по труду
Бывший глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко заключен под стражу по решению суда по обвинению в совершении мошенничества с... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:57
2024-09-27T15:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Бывший глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко заключен под стражу по решению суда по обвинению в совершении мошенничества с финансами, выделенными на проведение ярмарки, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "С учетом позиции представителя прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13.10.2024 года", - сообщает прокуратура. Как сообщала пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, по версии следствия, в период с ноября по декабрь 2019 года Чернейко, бывший тогда председателем Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, а также его супруга похитили из бюджета города денежные средства в размере 300 тысяч рублей, выделенные для организации проведения ярмарки вакансий "Труд и занятость". Они переводили деньги на счета подконтрольным им фирмам. Пресс-служба уточняла, что чиновник был уволен с должности 25 сентября, в этот же день он был задержан вместе с супругой, а по месту его работы и жительства прошли обыски. В объединенной пресс-службе судов города добавили, что уголовное дело было возбуждено 1 июня по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ в отношении неустановленного лица. "Первого августа предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, а 13 сентября возобновлено. Срок предварительного следствия установлен по 13 октября", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240911/peterburg-1971960303.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге заключили под стражу экс-главу комитета по труду
Экс-главу комитета по труду Петербурга обвинили в мошенничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Бывший глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко заключен под стражу по решению суда по обвинению в совершении мошенничества с финансами, выделенными на проведение ярмарки, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"С учетом позиции представителя прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13.10.2024 года", - сообщает прокуратура.
Как сообщала пресс-служба ГСУ СК
по Петербургу, по версии следствия, в период с ноября по декабрь 2019 года Чернейко, бывший тогда председателем Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, а также его супруга похитили из бюджета города денежные средства в размере 300 тысяч рублей, выделенные для организации проведения ярмарки вакансий "Труд и занятость". Они переводили деньги на счета подконтрольным им фирмам.
Пресс-служба уточняла, что чиновник был уволен с должности 25 сентября, в этот же день он был задержан вместе с супругой, а по месту его работы и жительства прошли обыски.
В объединенной пресс-службе судов города добавили, что уголовное дело было возбуждено 1 июня по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ
в отношении неустановленного лица.
"Первого августа предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, а 13 сентября возобновлено. Срок предварительного следствия установлен по 13 октября", - пояснили в пресс-службе.