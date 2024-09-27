https://ria.ru/20240927/perevod-1974967020.html

Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными - РИА Новости, 27.09.2024

Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T02:17

2024-09-27T02:17

2024-09-27T02:17

экономика

банки.ру

денежные переводы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775608640_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_a87a21fbd0539833ce20a9d48d7cb0b8.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда более скромные транзакции, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Она напомнила, что банки следят за сомнительными переводами по ряду оснований: противодействие легализации преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.“В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д”, — сообщила она.Важна и нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента, а также то, проводятся ли по карте важные для жизнеобеспечения платежи — за товары и услуги, ЖКХ, сотовую связь. Если карта уже замечена в сомнительных сделках, могут заблокировать вовсе незначительную сумму, заключила Бочкина.

https://ria.ru/20240927/tsb-1974965592.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, банки.ру, денежные переводы