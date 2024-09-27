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Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными - РИА Новости, 27.09.2024
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Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными - РИА Новости, 27.09.2024
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:17
2024-09-27T02:17
экономика
банки.ру
денежные переводы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда более скромные транзакции, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Она напомнила, что банки следят за сомнительными переводами по ряду оснований: противодействие легализации преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.“В рамках &quot;антиотмывочной&quot; системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д”, — сообщила она.Важна и нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента, а также то, проводятся ли по карте важные для жизнеобеспечения платежи — за товары и услуги, ЖКХ, сотовую связь. Если карта уже замечена в сомнительных сделках, могут заблокировать вовсе незначительную сумму, заключила Бочкина.
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экономика, банки.ру, денежные переводы
Экономика, Банки.ру, денежные переводы
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Аналитик Бочкина: подозрительными считают переводы более чем на 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда более скромные транзакции, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
Она напомнила, что банки следят за сомнительными переводами по ряду оснований: противодействие легализации преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.
«

“В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д”, — сообщила она.

Важна и нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента, а также то, проводятся ли по карте важные для жизнеобеспечения платежи — за товары и услуги, ЖКХ, сотовую связь. Если карта уже замечена в сомнительных сделках, могут заблокировать вовсе незначительную сумму, заключила Бочкина.
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов
00:44
 
ЭкономикаБанки.руденежные переводы
 
 
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