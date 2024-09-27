https://ria.ru/20240927/patrushev-1975087653.html

Запад пытается осложнить транзит в Калининградскую область, заявил Патрушев

Запад пытается осложнить транзит в Калининградскую область, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.09.2024

Запад пытается осложнить транзит в Калининградскую область, заявил Патрушев

Запад пытается максимально осложнить транзит в Калининградскую область из других регионов России, чтобы изолировать анклав, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:39

2024-09-27T15:39

2024-09-27T15:39

экономика

калининградская область

россия

балтийск

николай патрушев

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КАЛИНИНГРАД, 27 сен – РИА Новости. Запад пытается максимально осложнить транзит в Калининградскую область из других регионов России, чтобы изолировать анклав, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев на совещании в Калининградской области. "В целях изоляции Калининградской области, нарушения транспортного сообщения с основной территорией России страны Запада идут на максимальное осложнение грузопассажирского транзита в Калининград. В настоящее время перевозка необходимых для жизнедеятельности и экономики региона грузов по сухопутному маршруту ограничена в отношении 80% товарной номенклатуры", - обрисовал он ситуацию. В сложившихся условиях, продолжил Патрушев, основную часть автомобильного и железнодорожного грузопотока в калининградском направлении пришлось переориентировать на морские маршруты. "Также проводится работа по переориентации дизельного топлива, цемента, щебня и иных грузов на специализированный танкерный флот, балкеры и сухогрузы", - информировал он. Сейчас действующая паромная линия Балтийск - Усть-Луга является единственной транспортной артерией, позволяющей транспортировать грузы в Калининград вне сухопутных территорий недружественных стран. "В целях увеличения объемов перевозок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области, принято решение о строительстве на производственных мощностях судостроительного комплекса "Звезда" двух автомобильно-железнодорожных паромов. Планируемые сроки завершения работ - 2028 год", - сообщил помощник президента РФ. Чтобы увеличить провозную способность паромной линии, сейчас развивают инфраструктуру железнодорожных паромных комплексов в Балтийске и Усть-Луге. Запущена первая очередь грузопассажирского морского терминала в Пионерском. Это сооружение должно стать одним из крупнейших на Северо-Западе России. Терминал сможет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч единиц грузового транспорта в год. "Вместе с тем важно решить вопросы поставки строительных материалов, необходимых для возведения морского терминала", - подчеркнул Патрушев. Он напомнил, что для сдерживания цен на товары в Калининградской области федеральные власти решили субсидировать перевозку грузов морским транспортом. "Однако отмечаются сложности со своевременным доведением данных субсидий до перевозчиков", - заметил председатель Морской коллегии. По словам Патрушева, еще одна важная задача - увеличение пропускной способности расположенного в Балтийске железнодорожного паромного комплекса из-за возросшего спроса на такие перевозки.

https://ria.ru/20240927/patrushev-1975078360.html

https://ria.ru/20240927/nato-1975082142.html

https://ria.ru/20240926/zapad-1974799063.html

калининградская область

россия

балтийск

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экономика, калининградская область, россия, балтийск, николай патрушев