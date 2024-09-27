Рейтинг@Mail.ru
Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:58 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/pasler-1975057373.html
Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья
Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 27.09.2024
Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья
С начала текущего года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию свыше 895 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:58
2024-09-27T13:58
оренбургская область
орск
новотроицк
денис паслер
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С начала текущего года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию свыше 895 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "В Оренбургской области сохраняется рост показателей по вводу жилья. За первые восемь месяцев 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" у нас построено и введено 895,8 тысячи квадратных метров жилья, что на 34,5% больше аналогичного периода прошлого года. В регионе есть потенциал роста и на будущий период", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Паслера. По его словам, высокие показатели характеризуют подъем отрасли в целом по региону. Строительство жилья после 20-летнего простоя идет в Орске. Новые дома строят в Новотроицке, Гае, Медногорске. Отмечается, что строительство индивидуальных жилых домов остается наиболее востребованным среди оренбуржцев. Показатели индивидуального жилищного строительства выросли более чем на 40% к уровню 2023 года – с начала года введено 723,9 тысячи квадратных метров. Кроме того, для повышения доступности этого вида недвижимости с 1 марта 2025 года эскроу-счета будут применяться и при строительстве частных домов. Новые правила предусматривают, что при заключении договора с подрядчиком о строительстве дома гражданин переводит деньги на специальный счет в банке, где они хранятся до полного закрытия всех обязательств по договору. "Рост отмечен и в секторе многоквартирного жилья. Здесь сдано 171,9 тысячи квадратных метров жилой площади – на 13% больше аналогичных показателей прошлого года. За 8 месяцев этого года выдано 443 новых разрешения (рост 130% к уровню 2023 года) на строительство более 1,06 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Из них на этапе возведения сегодня находится 422 многоквартирных дома общей площадью около 976 тысячи квадратных метров", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240923/reyting-1974294967.html
орск
новотроицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_725d827dfdc7b3d788f8233399e64207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, новотроицк, денис паслер, жилье
Оренбургская область, Орск, Новотроицк, Денис Паслер, Жилье

Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка открывает дверь квартиры
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С начала текущего года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию свыше 895 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"В Оренбургской области сохраняется рост показателей по вводу жилья. За первые восемь месяцев 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" у нас построено и введено 895,8 тысячи квадратных метров жилья, что на 34,5% больше аналогичного периода прошлого года. В регионе есть потенциал роста и на будущий период", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Паслера.
По его словам, высокие показатели характеризуют подъем отрасли в целом по региону. Строительство жилья после 20-летнего простоя идет в Орске. Новые дома строят в Новотроицке, Гае, Медногорске.
Отмечается, что строительство индивидуальных жилых домов остается наиболее востребованным среди оренбуржцев. Показатели индивидуального жилищного строительства выросли более чем на 40% к уровню 2023 года – с начала года введено 723,9 тысячи квадратных метров.
Кроме того, для повышения доступности этого вида недвижимости с 1 марта 2025 года эскроу-счета будут применяться и при строительстве частных домов. Новые правила предусматривают, что при заключении договора с подрядчиком о строительстве дома гражданин переводит деньги на специальный счет в банке, где они хранятся до полного закрытия всех обязательств по договору.
"Рост отмечен и в секторе многоквартирного жилья. Здесь сдано 171,9 тысячи квадратных метров жилой площади – на 13% больше аналогичных показателей прошлого года. За 8 месяцев этого года выдано 443 новых разрешения (рост 130% к уровню 2023 года) на строительство более 1,06 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Из них на этапе возведения сегодня находится 422 многоквартирных дома общей площадью около 976 тысячи квадратных метров", - отметили в пресс-службе.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне АA-(RU)
23 сентября, 18:21
 
Оренбургская областьОрскНовотроицкДенис ПаслерЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала