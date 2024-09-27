https://ria.ru/20240927/pasler-1975057373.html

Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья

Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 27.09.2024

Паслер: в Оренбуржье введено более 895 тысяч "квадратов" жилья

С начала текущего года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию свыше 895 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:58

2024-09-27T13:58

2024-09-27T13:58

оренбургская область

орск

новотроицк

денис паслер

жилье

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. С начала текущего года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию свыше 895 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "В Оренбургской области сохраняется рост показателей по вводу жилья. За первые восемь месяцев 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" у нас построено и введено 895,8 тысячи квадратных метров жилья, что на 34,5% больше аналогичного периода прошлого года. В регионе есть потенциал роста и на будущий период", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Паслера. По его словам, высокие показатели характеризуют подъем отрасли в целом по региону. Строительство жилья после 20-летнего простоя идет в Орске. Новые дома строят в Новотроицке, Гае, Медногорске. Отмечается, что строительство индивидуальных жилых домов остается наиболее востребованным среди оренбуржцев. Показатели индивидуального жилищного строительства выросли более чем на 40% к уровню 2023 года – с начала года введено 723,9 тысячи квадратных метров. Кроме того, для повышения доступности этого вида недвижимости с 1 марта 2025 года эскроу-счета будут применяться и при строительстве частных домов. Новые правила предусматривают, что при заключении договора с подрядчиком о строительстве дома гражданин переводит деньги на специальный счет в банке, где они хранятся до полного закрытия всех обязательств по договору. "Рост отмечен и в секторе многоквартирного жилья. Здесь сдано 171,9 тысячи квадратных метров жилой площади – на 13% больше аналогичных показателей прошлого года. За 8 месяцев этого года выдано 443 новых разрешения (рост 130% к уровню 2023 года) на строительство более 1,06 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Из них на этапе возведения сегодня находится 422 многоквартирных дома общей площадью около 976 тысячи квадратных метров", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240923/reyting-1974294967.html

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Артем Смирнов

орск, новотроицк, денис паслер, жилье