https://ria.ru/20240927/panin-1974977756.html

Адвокат объяснил, как приговор Панину* может сыграть ему на руку

Адвокат объяснил, как приговор Панину* может сыграть ему на руку - РИА Новости, 27.09.2024

Адвокат объяснил, как приговор Панину* может сыграть ему на руку

Иноагент-актёр Алексей Панин*, заочно осужденный в РФ на шесть лет за оправдание терроризма, может воспользоваться приговором суда для получения статуса... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:36

2024-09-27T06:36

2024-09-27T06:46

россия

алексей панин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Иноагент-актёр Алексей Панин*, заочно осужденный в РФ на шесть лет за оправдание терроризма, может воспользоваться приговором суда для получения статуса политического беженца за границей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев. "Данный приговор на руку Алексею Панину*, потому что он однозначно им воспользуется для признания его политическим беженцем в странах с другими юрисдикциями. Он может получить политическое убежище за рубежом", - рассказал Почуев.Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии Панина*, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Также ему запрещено три года администрировать интернет-ресурсы. Согласно материалам дела, озвученным в суде, Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. Панин* заочно арестован и находится в международном розыске. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240927/inoagent-1974970222.html

https://ria.ru/20240924/minyust-1974355291.html

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россия, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия