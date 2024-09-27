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Адвокат объяснил, как приговор Панину* может сыграть ему на руку
Адвокат объяснил, как приговор Панину* может сыграть ему на руку - РИА Новости, 27.09.2024
Адвокат объяснил, как приговор Панину* может сыграть ему на руку
Иноагент-актёр Алексей Панин*, заочно осужденный в РФ на шесть лет за оправдание терроризма, может воспользоваться приговором суда для получения статуса... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T06:36
2024-09-27T06:36
2024-09-27T06:46
россия
алексей панин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Иноагент-актёр Алексей Панин*, заочно осужденный в РФ на шесть лет за оправдание терроризма, может воспользоваться приговором суда для получения статуса политического беженца за границей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев. "Данный приговор на руку Алексею Панину*, потому что он однозначно им воспользуется для признания его политическим беженцем в странах с другими юрисдикциями. Он может получить политическое убежище за рубежом", - рассказал Почуев.Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии Панина*, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Также ему запрещено три года администрировать интернет-ресурсы. Согласно материалам дела, озвученным в суде, Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. Панин* заочно арестован и находится в международном розыске. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240927/inoagent-1974970222.html
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россия, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Алексей Панин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Адвокат объяснил, как приговор Панину* может сыграть ему на руку
Адвокат Почуев: приговор может помочь Панину с политическим убежищем за рубежом